Dalla pasta alla carne, passando per il pesce e per le verdure, senza dimenticare i lievitati e quindi i dolci, le pizze, il pane e le focacce. Perché, inseriti nel forno, è possibile cucinare davvero tanti cibi facendo attenzione, di volta in volta, alla temperatura massima, ma anche al fatto che per alcune pietanze è necessario inserire la teglia solo dopo che il forno elettrico è stato preriscaldato.

In più, c’è un altro fattore chiave da valutare quando si mette la teglia dentro il forno ed è quello rappresentato dal ripiano scelto per la cottura. Vediamo allora di approfondire questo importante aspetto al fine di servire a tavola sempre dei cibi cotti a puntino.

Dove posizionare la teglia nel forno elettrico ventilato e statico

Nel dettaglio, il posizionamento della teglia nel forno dipende sempre dal tipo di cibo da cuocere. E contestualmente c’è da scegliere pure la modalità di cottura. Ovverosia, scegliere tra la cottura statica e quella, invece, con la ventilazione.

Quindi, non si può dire a priori dove posizionare la teglia nel forno. Per esempio, il pollo con le patate si può cucinare in modalità ventilata mettendo la teglia nel ripiano centrale. Mentre per la pizza la cottura migliore è quella statica posizionando la teglia nel ripiano più basso. Così come, invece, è meglio mettere la pasta al forno, quasi a fine cottura, nel ripiano più in alto in modalità statica affinché si formi la golosa crosticina.

Inoltre, al pari della pizza, pure gli altri lievitati prediligono la cottura in modalità statica. Pur tuttavia, quando si cuoce un dolce questo deve essere sempre posto sul ripiano centrale. In modo tale che la torta non si cuocia troppo sul fondo e anche in superficie.

Come la modalità di cottura può incidere pure sulla bolletta dell’energia elettrica

Quando si cuociono i cibi al forno c’è da fare i conti pure con i consumi energetici. Specie dopo che in Italia per tutto il quarto trimestre del 2022 le tariffe della luce aumenteranno del 59%. A comunicarlo è stata l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Nel precisare in particolare che questi rincari record andranno a interessare le famiglie con utenze domestiche dell’energia elettrica in regime di mercato tutelato. Detto questo, per chi vuole cuocere i cibi al forno c’è da ricordare che in genere con la modalità ventilata si consuma un po’ di meno rispetto alla cottura in forno statico.

