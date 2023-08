Quanto spendere per un anello di fidanzamento? Ecco il costo medio e alcuni degli anelli preferiti dalle donne

Stai cercando l’anello perfetto per chiedere alla tua dolce metà di sposarti? Se non hai idea di quanto spendere e di quale scegliere, ecco qualche consiglio!

L’anello di fidanzamento rappresenta uno dei simboli più preziosi, un pegno d’amore eterno. Ma la scelta di questo gioiello mette sempre in crisi e porta tanti dubbi e incertezze. Quale taglio scegliere, meglio base argento o platino e soprattutto, quanto spendere? Il classico solitario è la scelta migliore o un anello più particolare ma meno costoso è più apprezzato? Vediamo insieme qualche consiglio che può aiutarti in questa difficile scelta.

Quanto spendere per un anello di fidanzamento senza rimanere al verde

Partiamo prima di tutto dal costo medio di un anello di fidanzamento che può variare considerevolmente. Vari sono i fattori che possono incidere sul loro costo, a partire dal materiale fino alle pietre incastonate. In generale si dice che si dovrebbe investire l’equivalente di poco più di uno stipendio mensile. Le donne pensano che si dovrebbe spendere all’incirca 2.500 €, questo sarebbe il prezzo appropriato. Gli uomini, invece, credono che la cifra massima da investire dovrebbe essere intorno ai 1.800 €. Ma sono solo linee guida, anche a prezzi più bassi si possono trovare degli anelli stupendi. L’importante è trovare un equilibrio tra ciò che puoi permetterti e ciò che renderà felice la futura sposa.

Materiali, pietre preziose e design: alcuni dei brand più amati

Il marchio più amato è sicuramente Tiffany & Co, un grande classico intramontabile. Elegante e senza tempo, l’anello ha un diamante centrale incastonato da sei griffe, consentendo la massima luminosità e scintillio. In realtà è un design molto semplice, ma sempre raffinato e attuale.

Poi troviamo il solitario di Cartier, quello con diamante taglio Princess. La forma più moderna e squadrata porta un tocco di freschezza senza intaccarne l’eleganza. Tradizione e innovazione si incontrano in uno degli anelli più belli e amati. Finiamo con l’anello con diamante a goccia di Harry Winston. Un brand che offre una varietà di modelli per tutti i gusti e per chi ha un’anima artistica. Il diamante con taglio a goccia attira subito l’attenzione, questo è certo.

Ma i diversi tagli di diamante possono dare tutti un tocco di unicità all’anello che sceglierai. Se vuoi puoi addirittura far realizzare l’anello da un orafo, per un pezzo unico. Magari chiedi alla sua migliore amica qualche dritta, saprà indirizzarti meglio.

Ecco, quindi, quanto spendere per un anello di fidanzamento per fare bella figura. La scelta dell’anello di fidanzamento è un passo importante ed è meglio valutare bene il proprio budget. In fondo l’emozione e il significato dietro questo gesto sono la cosa più importante. Non è detto che l’anello più costoso sia l’anello perfetto, anzi!

