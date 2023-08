Ribasso in arrivo per le quotazioni del petrolio?-proiezionidiborsa.it

Quella appena conclusasi potrebbe essere una settimana dalle implicazioni molto importanti per il prezzo del petrolio. Infatti, dopo 7 settimane al rialzo le quotazioni del petrolio cedono con un ribasso del 2,35%. Cosa potrebbe accadere nel medio termine? A questo punto un ribasso potrebbe essere molto probabile.

A scatenare la debolezza del petrolio potrebbero essere state le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica della Cina e la possibilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse negli Stati Uniti hanno superato i segnali di una stretta dell’offerta, secondo quanto riportato da Reuters. D’altra parte, l’attenzione della Federal Reserve statunitense per il contenimento dell’inflazione, in presenza di dati economici più forti del previsto, ha tenuto sotto controllo i prezzi del petrolio, che nelle ultime settimane hanno subito un forte aumento a causa delle preoccupazioni sull’offerta.

Dopo 7 settimane al rialzo le quotazioni del petrolio cedono: ribasso in arrivo? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 18 agosto a quota 83,19 $, in rialzo dell’1,07% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 2,35% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Nonostante le ultime due sedute della settimana abbiano portato fieno alla cascina dei rialzisti, la situazione rimane ancora incerta. Come si vede dal grafico, infatti, per l’ennesima volta quest’anno area 83 $ ha frenato l’ascesa delle quotazioni. Qualora lo scenario si dovesse ancora ripetere, si potrebbe assistere a un ritorno in area 64 $ dove tante volte il ribasso si è fermato. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 76,60 $.

Qualora, invece, la resistenza dovesse cedere il prezzo del petrolio potrebbe salire fino in area 100 $.

Time frame settimanale

Dopo sette le settimane consecutive al rialzo per il petrolio il trend rialzista ha subito una battuta di arresto. Le quotazioni, quindi, sono ancora alle prese con la resistenza in area 83,29 $. Il suo superamento potrebbe favorire lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, potrebbe iniziare una nuova fase ribassista.

