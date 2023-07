Quanti anelli si possono portare e come metterli: i più belli da indossare per sfoggiare uno stile incredibile

Gli anelli non hanno solo un valore simbolico, sono anche un prezioso accessorio che caratterizza il tuo look. Ma quanti se ne dovrebbero indossare per sfoggiare uno stile elegante e raffinato?

Se c’è una cosa che piace quasi a tutte è indossare almeno un anello al dito. Oltre alla fede, il famosissimo anello di fidanzamento è sicuramente tra i più apprezzati. Un anello scelto con cura dal partner, preziosissimo non solo per il suo valore economico. Ma tante donne, e anche uomini, amano sfoggiare più di uno di questi splendidi accessori. Ma quanti di questi gioielli possiamo indossare senza esagerare? E quali sono i più belli in circolazione? Vediamolo insieme.

Quanti anelli si possono portare e come metterli nel modo giusto

La verità è che non esiste una vera e propria regola scritta, più un consiglio di bon ton. Meno se ne portano e meglio è, ma in generale il suggerimento è di portarne al massimo 3. 2 su una mano e 1 nell’altra, in genere 2 a sinistra se hai la fede e l’anello di fidanzamento. Ma in realtà, anche 4 possono andare bene se si tratta di anellini sottili. Solo che, se hai dita piccole, evita di sovraccaricarle con tanti anelli. Piuttosto opta per un paio di anelli leggermente più importanti e ti daranno sicuramente quel tocco di classe in più.

Le mani sono un biglietto da visita, forse anche più del viso! Una mano ben curata con la giusta manicure e non troppo carica fa nettamente la differenza!

I più belli e alla moda, grandi, sottili o super appariscenti?

Ora che sai quanti ne dovresti portare, come scegliere tra tutti gli stupendi modelli in circolazione? Se ami lo stile minimalista, opta per un anello sottile con una pietra preziosa o in argento o oro. Questi sono dei classici intramontabili che si abbinano praticamente con qualsiasi outfit. Se ami farti notare, gli anelli statement sono la scelta giusta per te Anelli con pietre colorate, design unici o forme fuori dal comune, libero sfogo alla tua personalità. Non importa se sono grandi, piccoli, costosi o economici, quello che conta è che piacciano a te. E se non riesci a decidere, cambiali spesso o indossane solo uno alla volta, starai bene lo stesso.

Prima di concludere, un ultimo consiglio che non dovresti mai trascurare, prenditi sempre cura dei tuoi anelli. Puliscili regolarmente con gli appositi prodotti o con le pezzette per lucidarli, se sono in oro o argento. Riponili con attenzione quando non li indossi, meglio ancora nelle loro scatoline, per evitare graffi e danni.

Insomma, ecco un’idea su quanti anelli si possono portare e come metterli. Alla fine, gli anelli non sono mai troppi se sono calibrati nel modo giusto sulle mani.

