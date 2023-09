Quanto si spende per un aperitivo a Portofino da Cracco

Chi va a Portofino può vivere l’esperienza indimenticabile di prendere un aperitivo sul porto, magari da Cracco. Ecco quanto costa un aperitivo al ristorante del famoso chef e star televisiva.

Se ami la cucina di alta qualità e vuoi regalarti un’esperienza indimenticabile, il ristorante di Carlo Cracco a Portofino è la meta ideale per te. Lo chef, noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive, ha aperto un locale nella splendida cornice del borgo ligure. Il ristorante, propone una cucina che unisce la tradizione del territorio con la creatività e l’innovazione dello chef. Ovviamente mangiare da Cracco a Portofino ha un costo importante, poi ognuno potrà giudicare se la spesa è valsa l’esperienza. Ma quanto si spende per sognare a Portofino da Cracco?

Le specialità del ristorante di Cracco a Portofino

La spesa per una cena da Cracco a Portofino non è certo economica. Per chi vuole comunque non privarsi dell’occasione di sedere al tavolo dello chef con vista porto, ha una soluzione più abbordabile. Ma prima di scoprire questa soluzione facciamo un breve accenno alle specialità del ristorante. Mangiare da Cracco permette un viaggio sensoriale tra i sapori e i profumi della Liguria e della cucina di Cracco.

Tra i piatti iconici dello chef, non possono mancare il risotto mantecato con cavolo nero alla brace e lumachine di mare. Oppure l’astice blu con pomodorini variegati, fragola e sambuco. Tra le specialità del territorio, invece, spiccano il pescato del giorno cotto alla brace. Oppure una crosta di alghe con millefoglie di patate. Ma anche lo spaghettone con salsa alle vongole affumicate, limone salato del monte di Portofino e chinotto bruciato.

Quanto si spende per un aperitivo da Cracco a Portofino

I prezzi del ristorante sono elevati ma in linea con il livello di lusso ed eleganza del locale e della località. Alla carta per ogni piatto si spende mediamente 50 euro. Ma c’è una soluzione più economica, l’aperitivo. Infatti al ristorante di Cracco, può sedere anche chi preferisce un drink e uno stuzzichino a una vera propria cena. In questo modo si può godere delle specialità della casa ma anche della vista impareggiabile.

Infatti l’aperitivo in terrazza, offre una vista mozzafiato sul porto e sul castello di Portofino. Anche se un drink e qualche stuzzichino non costano poco. Per la cifra di 50 euro a persona, si possono assaggiare tre stuzzichini dello chef e un calice di bollicine. Ma fino al 30 settembre gli amanti dei drink esotici, potranno godere dell’iniziativa Guatemala a Portofino. Una serie di cocktail Zacapa abbinati ad una proposta creata dallo chef ispirata alla magica terra guatemalteca.

Tre occasioni da non perdere per sognare mangiando dal noto chef

Il ristorante di Cracco a Portofino è una meta imperdibile per gli amanti della buona cucina e del bello. Potrebbe essere il luogo adatto per festeggiare un compleanno o un anniversario o una festa come San Valentino. E per chi desidera spendere meno ma non privarsi della spettacolare vista dalla terrazza, può sempre scegliere di fare l’aperitivo.