Quanto costa mantenere un’auto all’anno? Un piccolo patrimonio! ci avevate mai pensato? 

L’economia domestica è uno strumento essenziale per sopravvivere ai rincari di questo 2023. Non ci sono praticamente settori esenti da questo boom dei costi al rialzo: generi alimentari, energia, servizi, viaggi e ristorazione. Se ne sono resi conto tutti, soprattutto quanti non hanno potuto spendere qualche giorno al mare o in montagna. C’è solo un modo per comprendere come migliorare le nostre finanze, per poi magari investire o gestire il nostro patrimonio in modo redditizio. Ed è comprendere l’entità delle nostre uscite economiche.

Dovremmo applicare il metodo a tutte le spese maggiori: dalla casa, ai vizi, fino ai divertimenti non necessari. Ma basti pensare questo: in molti, se vedessero il conto complessivo delle spese annuali di un’auto, ne farebbero a meno. Forse non rinuncerebbero alla prima auto, ma quasi certamente alla seconda o alla terza. Ma quanto costa mantenere un’auto all’anno? Un piccolo patrimonio, e se non stiamo attenti è meglio vendere il prima possibile.

Cifre al ribasso, per alcuni una voragine economica

Abbiamo calcolato quanto l’inflazione erode i nostri stipendi? Forse è meglio farlo, perché potremmo scoprire che dovremmo rinunciare a qualcosa. Immaginiamo che per acquistare un’auto abbiamo dovuto spendere 17.000 euro, una cifra media con la quale otteniamo un’utilitaria come una Skoda Fabia o una Peugeot 208. Auto di grande dignità ed utilità, ovviamente, ma non una Ferrari.

Consideriamo in maniera ottimistica una spesa nel primo anno che comprende un (basso) anticipo di 1200 € e per l’apertura della pratica per 400 €, assieme alle 12 rate da ipotetici 160 €: siamo già a 3.600 €, senza aver avuto modo di accendere l’auto. Da qui in poi possiamo considerare le spese di coloro che l’auto la hanno già pagata.

Le cifre proposte sono tendenziali e di media, ma possono valere come indicatore prezioso. Una media di 11.500 chilometri all’anno a testa, con un consumo urbano di circa 13 km al litro di benzina e con un prezzo medio di 1,8 € al litro significano circa 1.600 € di carburante. Per far funzionare l’auto, mancano poi le assicurazioni, il bollo, la revisione e le spese dal meccanico.

Quanto costa mantenere un’auto all’anno? Un piccolo patrimonio

Semplificando i dati, possiamo apportare circa 450 € di assicurazione, 240 € tra revisione e bollo e, non ultimo, le temibili spese di manutenzione: ruote, sistemi di filtraggio dell’aria condizionata, pasticche dei freni, rabbocco dell’olio e via dicendo. In media, possiamo provare a fare una stima estremamente esemplificativa e forse ottimistica contando almeno 500€ per una utilitaria.

La cifra finale lascia pochi spazi a dubbi. Senza le spese di acquisto, un anno di auto ci costa almeno 3.000 € (senza contare parcheggi, multe e garage). Con le spese di acquisto, saliamo per il primo anno a circa 6.600. Ed il calcolo, come abbiamo notato, non considera alcun tipo di danno o di problema. Forse faremmo bene a prendere una calcolatrice, ed in certi casi iniziare a considerare bici, mezzi pubblici, e qualche taxi per le emergenze.

