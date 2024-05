Tra le borse di lusso quelle del marchio Hermes sono note per essere particolarmente costose. Infatti, sono spesso trattate come un vero e proprio status symbol e non è raro vedere stelle dello spettacolo intente a sfoggiarle. Tra i modelli più iconici c’è ìndubbiamente la Birkin Bag, un sogno per la maggior parte delle persone. Persino le sue versioni più semplici hanno un costo particolarmente elevato e che lo rende inaccessibile a gran parte della popolazione. Il suo costo è più del quadruplo dello stipendio medio di un italiano. Scopriamo dunque quando costa l’iconica Birkin Bag del marchio Hermes.

Quanto si spende per comprare l’iconica Birkin Bag di Hermes

Dunque, qual è la risposta a questa domanda? Prima di tutto: dipende. Non possiamo dare una risposta secca. Infatti, il prezzo della Birkin Bag varia a seconda del modello che si sceglie di acquistare.

Il prezzo della sua versione più basic è di 7.000 euro. Ecco quanto si spende per comprare l’iconica Birkin Bag di Hermes. Si tratta infatti di una borsa che richiede 25 ore di lavorazione per un singolo modello. Questa viene effettuata rigorosamente a mano e da un singolo artigiano. Oltre al fatto che i materiali usati siano molto pregiati, è da questo che, principalmente, dipende il suo costo così proibitivo.

I prezzi degli altri modelli

E se si volessero acquistare delle Birkin diverse dal modello base? Allora, i prezzi salirebbero ulteriormente. Da 7.000 euro si giungerebbe persino a più di 10.000 euro. Addirittura, ci sono delle borse Hermes che sono veri e propri pezzi da collezione e che sono state vendute a costi folli.

Un esempio? La Faubourg, un modello rarissimo che è stato venduto a circa 158.000 euro. Insomma, una somma che pochissime persone sarebbero disposte a spendere per una borsa, poco importa quanto rara e costosa.

Purtroppo, acquistare una borsa Birkin second hand non permette di aggirare i costi esorbitanti. Dato l’elevato prezzo di partenza, anche quelle usate vengono generalmente rivendute a prezzi altissimi su siti come Vestiaire Collective, dedicato proprio alla rivendita di articoli di brand di lusso, incluse dunque le borse di Hermes.

