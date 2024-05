Da settimane si discute su eventuali tagli dei tassi ma queste decisione sembra essere procastinata di volta in volta. L’inflazione è scesa rispetto ai picchi dello scorso anno, ma non ci sono ancora le condizioni per tagliare i tassi. I rischi sono alti che qualcosa possa andare storto e creare un impatto negativo sul ciclo economico. Immaginiamo cosa accadebbe se venissero tagliati i tassi e poi l’inflazione tornerebbe a salire! Frattanto, i mercati sal picco raggiunto a fine marzo sono scesi di circa il 6%. Cosa attendere da ora in poi? Nuove discese oppure si salirà fino al setup rosso annuale del 23 maggio come calcolato dai nostri algoritmi? Settimana prossima potrebbe essere decisiva per i mercati per capire cosa potrebbe accadere fino al 23 maggio e poi al 27 giugno. Cosa pensiamo? Nulla di più di cosa “stabiliscono” i nostri algoritmi. Il nostro pensiero è neutrale, si accoda ad essi.

I settori su cui puntare

Morgan Stanley ha aggiornato il suo modello settoriale per i titoli europei, identificando Software, Aerospazio e Difesa, e Servizi Professionali come categorie “Primary Overweight”. Questi settori mantengono il loro status di sovrappeso nel modello della società, implementato con ottimismo all’inizio dell’anno. Gli strateghi degli investimenti hanno spiegato che il modello incorpora diversi elementi, inclusi fattori che influenzano la performance dei titoli nel tempo, la strategia per i cicli economici e tendenze come l’adozione diffusa della tecnologia AI e l’aumento delle attività di fusione e acquisizione.

Nell’ultimo aggiornamento è stata aggiunta nche la categoria Construction & Building Materials a Overweight, mentre quella Multisector Financials è ststa declassata a Neutral Weight.

Settimana prossima potrebbe essere decisiva per i mercati: come mantenere il polso della situazione nei prossimi giorni