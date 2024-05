I mercati azionari americani hanno chiuso il mese di aprile confermando un minimo decrescente rispetto al mese di marzo. Questo swing solitamente, dal 1898 ad oggi, ha portato a un ribasso di alcune settimane/ mesi. Si ripeteranno gli eventi anche stavolta? Non abbiamo ragione di pensare diversamente anche se come al solito il nostro approccio sarà improntato all’analisi della situazione grafica di volta in volta.Come valutano gli analisti le azioni Moderna?

Le ultime news e i dati della società

Il trimestre iniziale del 2024 ha portato Moderna (NASDAQ:MRNA) a fronteggiare una drastica diminuzione delle vendite dei vaccini anti-COVID, con un calo del fatturato dell’azienda farmaceutica statunitense del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 167 milioni di dollari contro i 1,9 miliardi del 2023. Nonostante ciò, i risultati sono superiori alle aspettative degli analisti, con un aumento del titolo del 3,76% a Wall Street.

Questo declino è principalmente attribuito alla riduzione delle vendite del vaccino COVID-19. Tuttavia, Moderna indica che questo calo è allineato alla prevista transizione verso un mercato stagionale per il vaccino anti-COVID, contrapponendolo al periodo precedente in cui i ricavi derivavano principalmente dalle dosi consegnate e rinviante dal 2022.

Nel frattempo, Moderna ha registrato una perdita netta nel primo trimestre del 2024 di 1,2 miliardi di dollari, rispetto al profitto netto di 79 milioni di dollari nello stesso periodo del 2023. Nonostante ciò, la perdita diluita per azione è stata inferiore alle previsioni degli analisti, con una perdita di 3,07 dollari rispetto ai 3,55 dollari previsti.

La liquidità dell’azienda è diminuita, scendendo a 12,2 miliardi di dollari al 31 marzo 2024 rispetto ai 13,3 miliardi di dollari al 31 dicembre 2023, principalmente a causa delle spese di ricerca e sviluppo e delle attività operative.

Tuttavia, Moderna mantiene le previsioni per l’intero anno 2024, confermando un fatturato previsto di circa 4 miliardi di dollari nel settore respiratorio, con previsioni di vendite nette di circa 0,3 miliardi di dollari nella prima metà dell’anno, considerando la natura stagionale dell’attività respiratoria.

Come valutano gli analisti le azioni Moderna e studio del grafico

Ecco quali sono le raccomandazioni degli analisti come risulta dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 25

Ultimo prezzo di chiusura 125,6 USD

Prezzo obiettivo medio 138,2 USD

Differenza / Target Medio +10,03%

Dal punto di vista grafico, i prezzi da inizio anno si sono appoggiati al POC dello scorso anno padssante in area 80 dollari. Da quel momento in poi, dopo un ribasso iniziato nel 2021 da area 497,49, i prezzi potrebbero iniziare una salita almeno per qualche mese. Solo sotto 84,06 questo trend potrebbe venire meno.Obiettovo primo di emdio termine dal punto di vista grafico in area 217,25.

