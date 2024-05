Torniamo a parlare di collezionismo e nello specifico di quello di vecchie monete rare. Come già più volte abbiamo ribadito su queste pagine, infatti, molte persone collezionano monete per hobby o per studiarle. Proprio per questo, sono sempre alla ricerca di esemplari rari e in eccellente stato di conservazione, meglio ancora fior di conio. Per entrarne in possesso, in alcuni casi sono disposti a pagare cifre molto elevate. Ovviamente, soltanto per quelle per cui ne vale la pena spenderle. Sono davvero poche le monete che hanno ricevuto una tiratura abbastanza limitata da avere un valore che superi di molto quello nominale. In alcuni casi sono monete commemorative, in altre il frutto di errori di conio che l’hanno rese pezzi più unici che rari. A breve vedremo quali sono le lire che valgono maggiormente e che sono ricercatissime da chi colleziona monete italiane.

Queste lire valgono molto e sono ricercatissime dai collezionisti italiani

Prima dell’euro in Italia si utilizzava la lira, una moneta che in molti rimpiangono. In tanti ne hanno degli esemplari conservati nel cassetto. Chissà che tra questi non ce ne sia qualcuno in eccellente stato di conservazione e che ad oggi risulta essere praticamente introvabile. Si tratta di un’eventualità molto rara, dal momento in cui le monete tendono a rovinarsi a causa dell’azione impietosa del tempo.

Ecco quali sono

Tra le lire di maggiore valore c’è la 10 Lire Olivo del 1946, dal valore di finanche 6.000 euro. La 5 Lire Uva, coniata nello stesso anno, può raggiungere un valore di 2.000 euro circa. Ricordiamo anche la 1 Lira arancia del 1947, che può essere valutata 1.500 euro. Ricordiamo, infine, anche la 100 Lire Minerva del 1955, dal valore di ben 1.200 euro. Insomma, queste lire valgono molto e sono ricercatissime dai collezionisti italiani.

Ricordiamo che le cifre che abbiamo riportato si riferiscono ad una singola copia. Una manciata di queste vecchie lire, quindi, può essere un vero e proprio tesoro per chi ne entra in possesso. Si tratta, ripetiamo, di un’occasione più unica che rara e dunque, se si ha il sospetto di avere tra le mani una moneta rara, è sempre meglio farla valutare prima di cercare di rivenderla al miglior offerente.

