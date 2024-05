Wall Street si muove su un terreno scivoloso. Focus su Apple, euro dollaro e petrolio

Si avvicina un taglio dei tassi? L’economia americana ha generato meno posti di lavoro del previsto ad aprile. Questa notizia ha portato a una forte salita degli indici di Wall Street. Dopo l’ultima decisione della FED di mantenere i tassi stabili, l’attenzione dei mercati era incentrata sul rapporto sull’occupazione degli Stati Uniti. I dati hanno mostrato la creazione di 175.000 posti di lavoro, inferiore alle previsioni degli analisti di 240.000. Il tasso di disoccupazione è salito al 3,9%, superando la previsione di mercato del 3,8%. Frattanto, dal punto di vista grafico, Wall Street si muove su un terreno scivoloso.

News e focus su Apple

Citi ha confermato il suo rating Buy su Apple Inc. (NASDAQ:AAPL), con un obiettivo di prezzo delle azioni fissato a 210,00 dollari. Questa decisione segue la performance moderata di Apple nel trimestre di marzo e le prospettive di crescita a una cifra per il prossimo trimestre di giugno, con previsioni di ricavi superiori a 83 miliardi di dollari. Dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali nella serata di giovedì, le azioni di Apple in afterhourssono salite del 6%, grazie a utili leggermente superiori alle aspettative e alla resilienza delle vendite di iPhone, che hanno subito solo una modesta diminuzione rispetto all’anno precedente. Inoltre, le vendite in Cina stanno mostrando segni di ripresa. Il CEO di Apple ha espresso ottimismo sull’Intelligenza Artificiale e ha anticipato un evento importante alla prossima Worldwide Developers Conference (WWDC). Inoltre, Apple ha annunciato un programma di riacquisto di azioni da 110 miliardi di dollari, superando i 90 miliardi di dollari degli ultimi tre anni. L’analisi di Citi prevede una riduzione del 9% delle vendite di iPhone nel 2024, seguita da un aumento del 9% l’anno successivo, con attese per maggiori dettagli sulle iniziative di AI di Apple durante la WWDC.

Quali sono le raccomandazioni degli analisti sul titolo? Ecco come riuslta dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Accumulate

Numero di analisti 44

Ultimo prezzo di chiusura 173 USD

Prezzo obiettivo medio 199 USD

Differenza / Target Medio +15,01%.

Dove è diretto il cambio euro dollaro?

Il cambio negli ultimi giorni si è mosso in area 1,0750. Oggi vogliamo isolarci dai movimenti di brevissimo e guardare quelli di più ampio respiro. Su base mensile, la tendenza è ribassista come definita dai nostri algoritmi. Infatti, solo ritorni sopra 1,0885 potrebbero far tornare nuova forza dell’euro di medio termine. Al momento quindi, si presuppongono nuovi rafforzamenti del dollaro.

Dove è diretto il petrolio?

Il crude oil è in area 80 dollari al barile, cosa attendere da ora in poi? Durante questi primi giorni del mese di maggio, sono stati segnati minimi inferiori rispetto a quelli di aprile. invertendo la polarità da rialzo a robasso. Archiviata l’ipotesi dei 100 dollari? Per il momento l’ipotesi viene scartata e ripresa solo con ritorni sopra 86,53.

Wall Street si muove su un terreno scivoloso: i livelli da monitorare nel breve termine

La giornata di contrattazione del 3 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.675,68

Nasdaq C.

16.156,33

S&P500

5.127,79

Anche ieri il quadro grafico è rimasto immutato, infatti la tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Ci sono però delle divergenze che ci lasciano essere ancora fiduciosi fino al prossimo setup annaule rosso del 23 maggio. Vedremo cosa accadrà. Fra oggi (occhio alla pubblicazione del report sull’occupazione) e lunedì avremo delle risposte attendibili.

