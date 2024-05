Per certi versi, l’acquisto di orologi di lusso non è soltanto un vezzo da concedersi qualora ce lo si possa permettere. Per molti, infatti, e specialmente in alcuni casi, rappresenta un vero e proprio investimento sul lungo periodo. Il motivo? Il loro valore potrebbe aumentare nel tempo. Ci sono alcuni modelli per cui ciò avviene costantemente e tutti appartengono ai marchi più famosi al Mondo. Quindi, se un giorno ci si stufa e si decide di rivenderli, ci si potrebbe guadagnare persino più di quanto si è speso per acquistarli. L’importante, ovviamente, è aver fatto sì che rimanessero in ottime condizioni nonché perfettamente funzionanti. Scopriamo quindi quali sono alcuni dei marchi e dei modelli il cui valore potrebbe aumentare nel tempo.

2 orologi di lusso il cui valore potrebbe aumentare nel tempo

Quando acquistiamo un prodotto di lusso, dobbiamo sempre tenere in conto che il suo valore possa crescere nel tempo. Specialmente quando appartengono a brand noti per la loro solidità. Un esempio? Tra i 2 orologi di lusso il cui valore potrebbe aumentare nel tempo di cui tratteremo c’è il Patek Philippe.

Secondo gli esperti, un modello di questo brand può arrivare persino a raddoppiare il proprio valore negli anni. D’altronde, è tra i più prestigiosi e ambiti al Mondo. Modelli come Nautilus e Calavatra sono noti per la rarità e la preziosità.

Il Rolex

Parliamo di un altro tra i brand più noti al Mondo. Quando si parla di orologi di lusso, tutti pensano istintivamente al Rolex, che si è imposto nell’immaginario collettivo come uno dei prodotti di maggiore qualità sul mercato.

Proprio per questo, il valore di ciascun modello di questo marchio tende a crescere notevolmente con il passare del tempo. Un esempio ne sono Rolex Day-Date, Gmt-Master e Datejust, solo alcuni tra quelli più apprezzati dagli amanti degli orologi o degli accessori di lusso.

Insomma, dopo aver pagato molto un orologio far sì che resti in buone condizioni è un vero e proprio dovere. Soprattutto, poi, se un giorno li si vorrà rivendere e guadagnare una cifra notevole. Un modello di Rolex noto per essere particolarmente resistente è il Submariner ref.14060, progettato per accompagnare chi lo compra per tutta la sua vita.

