Quanto si paga per una mancata visita medica? La sanzione prevista se non ci si presenta 

Che cosa succede se non ci si presenta all’appuntamento e quanto si paga per una mancata visita medica secondo la legge? Ecco a quanto ammonta la sanzione prevista e tutti i dettagli del caso.

Tutti noi dobbiamo recarci dal medico o in ospedale per fare accertamenti periodici. Possono essere visite di routine, semplici controlli prescritti dal medico una volta all’anno o per volere del paziente, così come possono essere visite dovute a dichiarati e conosciuti problemi di salute.

Ma che cosa succede se non si può andare all’appuntamento? Magari accade un imprevisto e non si può essere presenti. In questo articolo vi diremo quanto si paga per una mancata visita medica e i dettagli sull’argomento assolutamente da conoscere. La norma prevede una serie di operazioni e di pagamenti.

Andiamo con ordine e vediamo qui di seguito nell’articolo cosa si deve fare per prenotare una visita e poi che cosa fare se non si può rispettare la data e l’ora dell’appuntamento. Sono situazioni che accadono di continuo e, quindi, c’è un modo corretto di agire senza pagare nulla.

Cosa prevede la norma

Quando si deve fare una visita il procedimento è abbastanza semplice. Il medico di famiglia prescrive una ricetta con tutti i dettagli della prestazione e poi ci si rivolge al CUP (Centro unico di prenotazione) della propria provincia per prenotare l’appuntamento. Questo si può fare telefonicamente, online oppure di persona agli sportelli.

A quel punto si riceve un foglio di prenotazione con tutti i dettagli e con tutte le regole da seguire anche in caso non si possa andare alla visita. Il regolamento prevede di poter disdire entro 48 ore dalla data segnata in modo tale da non dover pagare nulla. Ci si deve rivolgere sempre al CUP.

Quanto si paga per una mancata visita medica: cosa dice la legge

Se non si disdice l’appuntamento nel tempo previsto e non ci si presenta all’appuntamento il paziente deve pagare una sanzione. In genere, l’importo della multa è pari a quello del ticket previsto per quella specifica prestazione.

Tutti devono pagare una multa se non si presentano all’appuntamento senza averlo disdetto, anche chi era esente dal pagamento della visita.

Si può ancora evitare la multa presentando una documentazione valida di un avvenuto impedimento improvviso come un lutto, un incidente stradale o un malore, ad esempio.

Tuttavia, ricordiamo che disdire l’appuntamento qualora non si possa andare alla visita è un dovere del cittadino, in quanto lascerebbe il posto libero ad un altro che ne ha bisogno e che può recarsi al suo posto opportunamente avvertito dagli operatori.