Scattano 344 euro di multa e fino a 2 punti di penalizzazione sulla patente per questa ingenuità su strada

Viaggiare col parabrezza scheggiato è un problema grave. Infatti, non solo potrebbe rischiare di rompersi, ma potrebbe anche fare scattare una multa pesante con penalizzazione di 2 punti della patente.

Sei pronto a metterti in viaggio, ma hai notato una fastidiosa scheggiatura sul tuo parabrezza? Aspetta un attimo prima di salire in macchina! Viaggiare con un parabrezza scheggiato può portare a conseguenze serie, sia in termini di sicurezza che di sanzioni legali. In questo articolo spiegheremo perché è vietato viaggiare con un parabrezza danneggiato, quali multe si rischiano e quanto potrebbe costare riparare il tuo parabrezza.

Scattano 344 euro di multa viaggiando con un parabrezza scheggiato

Il parabrezza è molto più di una semplice lastra di vetro che protegge dal vento e dai detriti. È una parte fondamentale della struttura del veicolo e contribuisce alla stabilità complessiva dell’auto. Un parabrezza scheggiato può compromettere la tua visibilità, aumentando il rischio di incidenti stradali. Inoltre, la scheggiatura potrebbe diffondersi con il tempo a causa delle vibrazioni e delle variazioni di temperatura, rendendo il vetro ancora più fragile. Viaggiare con un parabrezza danneggiato mette a rischio la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada.

Oltre ai rischi per la sicurezza, viaggiare con un parabrezza scheggiato può comportare multe salate come riporta l’articolo 79 del Codice della Strada. L’articolo indica l’obbligo dei veicoli a motore a viaggiare in condizioni efficienti e privi di danni che possano compromettere la visibilità o la sicurezza. L’infrazione di questa norma può portare a multe significative. È lo stesso articolo che indica che la violazione di questa norma può comportare una multa fino a 344 euro. Se la violazione avviene su strade extraurbane o autostrada scatta anche la decurtazione di 2 punti dalla patente.

Le due possibili soluzioni: riparazione o sostituzione

Purtroppo gli eventi naturali sempre più frequenti nel nostro Paese, come una forte grandine, potrebbero anche danneggiare il parabrezza. Fortunatamente, esistono soluzioni per affrontare il problema del vetro scheggiato. La decisione migliore dipenderà dalla gravità del danno. Se la scheggiatura è piccola e non compromette la visibilità, potresti considerare la riparazione. Questo processo coinvolge l’iniezione di resina nel punto danneggiato, ripristinando l’integrità strutturale e la chiarezza del vetro. In genere il costo è di circa 100 euro.

In alternativa, se la scheggiatura è troppo grande o in una posizione critica, in genere a 5/7 cm dal bordo, la sostituzione potrebbe essere necessaria. La spesa varierà a seconda del modello del veicolo, del tipo di parabrezza e della gravità del danno. La fascia di costo potrebbe andare tra i 300 euro e i 500 euro. Ma investire nella riparazione o sostituzione del parabrezza può garantirti una guida sicura per te e per chi viaggia con te. Anche perché altrimenti scattano 344 euro di multa. Una polizza cristalli è una valida soluzione per evitare la spesa della riparazione o della sostituzione.