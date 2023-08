Quanto guadagna Cesara Buonamici: ecco possibili cifre e stipendio della nuova opinionista del Grande Fratello 2023/24

Sarà la spalla di Alfonso Signorini nella prossima edizione del Grande Fratello. Ma qual è lo stipendio di Cesara Buonamici? Vediamo le entrate di uno dei volti più noti del tg di Mediaset.

La vediamo spesso in tv, a presentare le notizie di giornata su Canale 5. Cesara Buonamici è certamente una delle figure più note nel campo dell’informazione. Dal prossimo settembre, però, si impegnerà in una nuova avventura, diversa da quelle affrontate finora. Infatti, sarà la sorprendente opinionista del nuovo Grande Fratello, il cui inizio è ormai alle porte. Dal prossimo 11 settembre potremo dunque seguirla al fianco di Alfonso Signorini, a raccontare le vicende degli inquilini della casa più famosa d’Italia.

Ma se la sua presenza può lasciare molti di stucco, a stupire altrettanto sarebbero gli incassi. Sai quanto guadagna Cesara Buonamici? Ecco possibili cifre e stipendio della storica conduttrice.

Un ruolo voluto da Pier Silvio in persona

A richiedere la partecipazione della Buonamici al celebre reality, a quanto pare, fu Berlusconi in persona. La sobrietà della conduttrice, infatti, si sposerebbe alla perfezione con la nuova linea adottata da Mediaset. Abbandonati il trash e gli eccessi, si cerca infatti una formula più autentica verso la quale indirizzare i contenuti. La stessa giornalista avrebbe dichiarato di prenderla come un’occasione per diversificare il proprio lavoro e fare nuove esperienze.

In effetti, nonostante il nuovo impiego, sembrerebbe che non voglia abbandonare la poltrona del Tg5. Questa doppia interpretazione, secondo la Buonamici, non intaccherebbe la sua professionalità. Al contrario, le darebbe modo di rinnovarsi e uscire dai soliti schemi. Per cui prepariamoci, perché a breve la guarderemo con occhi nuovi, osservandola dispensare suggerimenti su tematiche e concorrenti del gioco.

Quanto guadagna Cesara Buonamici: ecco possibili cifre e stipendio percepiti

La giornalista di Fiesole sarà l’unica opinionista presente. In questo momento, non è facile capire quale sia il cachet destinato a entrare nelle sue tasche per la partecipazione al Gf. Tuttavia, come parametro possiamo prendere in considerazione le probabili cifre degli anni scorsi. Nella stessa veste, infatti, ad Orietta Berti si attribuì un incasso di circa 10.000 euro a puntata. Sembra che la cantante non abbia mai confermato, ma nemmeno smentito tali affermazioni. Diverso è il caso della Bruganelli, opinionista per due edizioni del programma tv. Una pagina social avrebbe diffuso la voce di un possibile guadagno di 12.000 euro a puntata. A questa, però, la moglie di Bonolis avrebbe risposto in tono secco e piuttosto ironico.

Le stesse ipotesi si potrebbero elaborare sugli incassi della Buonamici in veste di conduttrice. Secondo alcune indiscrezioni, lo stipendio annuale di un giornalista Mediaset si aggirerebbe tra 45 e 110 mila euro. Alcune voci sul web, tuttavia, accosterebbero le entrate della professionista a cifre ben maggiori: si parlerebbe di milioni. Purtroppo, attualmente non sarebbe possibile confermare nessuno di questi numeri.