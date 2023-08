In una seduta tutto sommato piatta, il settore bancario ha fatto leggermente meglio della media. In particolare, i due titoli bancari che hanno trainato il settore e sono stati tra i migliori del Ftse Mib sono stati BPER Banca e Banco BPM. Ricordiamo che da inizio anno la classifica dei top performer del Ftse Mib vede, in una classifica guidata da Unicredit con un rialzo del 70%, questi due titoli azionari tra i migliori 10 con performance del 47,4% e 33,5% per BPER Banca e Banco BPM, rispettivamente, i due titoli bancari che hanno trainato il settore bancario.

Dopo una fase di attese le azioni BPER Banca potrebbero essere sul punto di accelerare nuovamente al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 30 agosto in area 2,828 €, in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Interessante break rialzista per questo titolo azionario che dopo alcune sedute si stacca dal supporto in area 2,763 € creando le basi per un’accelerazione rialzista che potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Una prima indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 2,92 €.

Un chiaro segnale di debolezza, invece, potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 2,763 €.

Fase di attesa per Banco BPM ingabbiato in una stretta fase laterale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 30 agosto in area 4,451 €, in rialzo dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.

Sono ormai due settimane che le quotazioni di questo titolo bancario si stanno muovendo all’interno di uno stretto trading range individuato dai livelli 4,275 € e 4,463 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe determinare la svolta direzionale per le quotazioni.

In particolare, una chiusura superiore a 4,463 € potrebbe fare sviluppare le quotazioni secondo lo scenario indicato in figura.

