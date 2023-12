Meglio chiudere l’anno con la giacenza liquida ‘in eccesso’ infruttifera o impiegarla nel miglior modo possibile? È uno dei dilemmi del piccolo investitore al quale è tuttavia difficile rispondere: tutto dipende da caso a caso. Sul fronte del risparmio postale, per esempio, quanto rendono oggi 10.000 euro investiti sui buoni fruttiferi postali a 4 anni?

Si tratta di prodotti emessi da CDP, garantiti dallo Stato Italiano e distribuiti da Poste Italiane. Sono molto facili da sottoscrivere, sia da un punto di vista formale (all’ufficio postale o in remoto se abilitati) che pratico. Il taglio minimo di sottoscrizione, infatti, parte da 50 € e relativi multipli.

I primi due di durata quadriennale

La prima soluzione di investimento a 4 anni che presentiamo è il buono 4 anni Plus. I rendimenti offerti sono fissi e costanti (ritenuta fiscale 12,50%) e quello annuo lordo a scadenza è del 3,00%, il 2,64% netto. Per calcolare il montante netto il coefficiente da utilizzare è: 1,10982021, in pratica quasi l’11% di rendimento totale.

Al pari degli altri buoni, anche per questo titolo il sottoscrittore può esercitare il rimborso in qualunque momento, entro prescrizione. Tuttavia, il riscatto del buono prima della scadenza dei 4 anni da diritto solo al capitale nominale iniziale.

Poi c’è il Buono Soluzione Eredità, sempre di durata quadriennale. Il rendimento annuo lordo a scadenza è fisso e costante e pari al 3,25%, il 2,86% annuo netto. Pertanto sale anche il coefficiente per il calcolo del montante, pari a 1,11941644 (quasi il 12% complessivo). Tuttavia, va sottolineato che questo buono è dedicato solo ai beneficiari di un procedimento successorio concluso presso Poste Italiane.

Infine c’è il buono 4 anni risparmiosemplice, nella duplice veste standard e premiale. Per sottoscriverlo serve però attivare un Piano di risparmio risparmiosemplice. A scadenza, il tasso effettivo di rendimento annuo lordo al termine di ogni anno è pari: