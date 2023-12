Per l’investitore avulso al rischio il reddito fisso costituisce un’ottima alternativa alla liquidità. Un discorso che bene o male è sempre valido, ma lo è ancor di più quando i rendimenti su questo mercato mobiliare è ai suoi massimi di periodo. Al riguardo, ecco 3 idee d’investimento sul reddito fisso per investire i soldi a fine anno a 12 o 15 e 18 mesi.

A dire il vero il massimo dei rendimenti di periodo lo si è avuto nei giorni a cavallo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. In quei giorni il titolo di Stato decennale offriva il 5%, mentre oggi veleggia in area 3,75% circa.

Investire i soldi a 12 mesi

Partiamo dai 12 mesi di durata complessiva del nostro ipotetico investimento. Cosa scegliere tra le tante soluzioni oggi presenti sul mercato? Se si è certi di portare a termine l’investimento, cioè sicuri di non aver bisogno del capitale prima della scadenza, ecco il conto deposito vincolato.

Se il criterio di scelta è quello del maggiore ritorno complessivo, oggi i migliori conti a vincolo danno il 5,00% lordo. Per ricavare il netto bisognerà sottrarre il 26% di ritenuta fiscale e il 2×1.000 di imposta di bollo sulla somma vincolata. In genere non presentano costi di gestione e richiedono l’attesa del termine prima del ritorno del capitale. Ad ogni modo si tratta di aspetti da valutare (tipo il bisogno o meno di aprire un c/c associato) direttamente con la banca emittente.

In chiusura ricordiamo che abbiamo già messo a confronto quanto rende oggi un BOT a 12 mesi contro un CD vincolato pari durata.

Il BTP con scadenza tra 15 mesi circa

Allargando l’orizzonte temporale a circa 15 mesi, ecco un BTP con cedola annua lorda del 5%, il 4,35% netto. Stiamo parlando del bond con scadenza 1° marzo 2025 e codice ISIN IT0004513641. La durata residua è di 1,21 anni, per cui il BTP staccherà ancora altre 3 cedole semestrali: 2 nel 2024 e una finale il 1° marzo 2025. Tuttavia, quella prevista in pagamento tra 75 giorni circa non sarebbe piena nel caso in cui il bond fosse sottoscritto oggi (rateo lordo maturato dell’1,50%).

Attualmente scambia a 102,02 centesimi, sopra la pari, per un credito d’imposta dello 0,25%. Il rendimento netto è del 2,85% circa, mentre quello complessivo fino a scadenza si attesta sul 3,4%.

3 idee d’investimento sul reddito fisso per investire i soldi a fine anno a 12 o 15 e 18 mesi

Arriviamo infine alla nostra terza ipotetica scadenza, i 18 mesi. Stavolta la soluzione d’investimento la ricerchiamo sul fronte del risparmio postale. Il riferimento è all’offerta Supersmart Premium 540 giorni (18 mesi, appunto) sull’omonimo libretto Smart. Il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 4,00%, con ritenuta fiscale al 26%, al pari del CD, e imposta di bollo nei casi e modi previsti per Legge. Tuttavia, l’offerta è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità, costituisce il vincolo (minimo 1.000 €) e attende la naturale scadenza dell’offerta.

L’emittente consente anche lo svincolo anticipato. Su tali somme, però, maturano solo gli interessi al tasso base (0,001%) a partire dalla data di attivazione del singolo accantonamento.