Conto alla rovescia per le festività di fine anno, per la gioia di grandi e piccini. Un periodo in cui milioni di italiani amano scambiarsi auguri e regali. Al riguardo c’è l’imbarazzo della scelta, vero, ma il regalo più buono da mettere sotto l’albero di Natale per figli e nipoti è alle Poste Italiane.

Stiamo parlando del buono dedicato ai minori di età, un prodotto di investimento che di recente ha ritoccato al rialzo i rendimenti. Lo si sottoscrive con soli 50 € e relativi multipli.

Le caratteristiche del buono dedicato ai minori

Questo prodotto di investimento è emesso da CDP, garantito dallo Stato Italiano e distribuito da Poste Italiane. Il titolo è esente da spese di gestione, tranne gli oneri fiscali. La ritenuta è al 12,50% mentre l’imposta di bollo si calcola nei modi, casi e tempi previsti dalla Legge.

Li si può sottoscrivere tanto presso l’ufficio postale che in remoto da web e app BancoPosta (nel caso dei genitori e al rispetto di alcune condizioni). Il buono lo possono regalare ai minori tanto i genitori quanto i nonni, zii, parenti e chiunque (maggiorenne) abbia a cuore il piccolo. Lui può essere l’unico intestatario del titolo, pertanto non è ammessa la contestazione del buono.

Il regalo più buono da mettere sotto l’albero di Natale per figli e nipoti è alle Poste Italiane

Questa soluzione di investimento produce interessi a tasso fisso e crescente fino al raggiungimento della maggiore età dell’intestatario. Pertanto la vita di maturazione è al massimo di 18 anni. Al compimento della maggiore età, scadenza naturale del buono, diventa infruttifero e inizia il periodo di prescrizione se il titolo è cartaceo. Se dematerializzato, invece, l’accredito di capitale e interessi sul conto di regolamento avviene in automatico.

Il rendimento effettivo anno lordo varia in base all’effettivo periodo di possesso del buono. In particolare, le condizioni in vigore dal 25 ottobre sono le seguenti:

3,00% (rendimento effettivo lordo) dopo 18 mesi, oppure 2, 3, 4 e 5 anni;

3,25% al termine del 6° e 7° anno;

3,50% dopo un periodo di possesso di 8, 9, 10 e 11 anni;

4,00% al termine del 12°, 13°, 14° e 15° anno;

5,00% dopo 16 anni;

6,00% per chi lo detiene per 17 o 18 anni, durata massima possibile.

Sul portale di Poste Italiane, alla pagina dedicata al prodotto, c’è un utile simulatore per calcolare il potenziale montante lordo e netto. È sufficiente inserire importo sottoscritto, data di acquisto e quella di rimborso. Parimenti è presente il “Foglio Informativo” con tutte le info utili a sciogliere ogni eventuale dubbio.