Negli ultimi cinque anni queste azioni non hanno mai brillato particolarmente. Tanto che la performance su questo arco temporale è pari al -30%. Una caratteristica del titolo Salvatore Ferragamo è che ci troviamo di fronte ad azioni poco amate dagli analisti.

Le raccomandazioni degli analisti

A leggere le raccomandazioni degli analisti la situazione del titolo è molto complessa. Come si vede dal grafico, infatti, il rating medio è Vendi con 10 analisti su 17 che hanno un giudizio Vendi o Vendi Adesso. 6, invece, hanno un rating mantieni, mentre solo 1 ha un rating Compra Adesso.

Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio, invece, la situazione non è così drammatica. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sopravvalutazione solo di circa il 6%. Lo scenario cambia drasticamente se si guarda ai casi estremi. Nello scenario più ottimistico, infatti, le quotazioni esprimo una sottovalutazione di circa il 18%, in quello più pessimistico, invece, la sopravvalutazione sale al 35%.

Azioni poco amate dagli analisti: il caso Salvatore Ferragamo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Salvatore Ferragamo (MIL:SFER) ha chiuso la seduta del 20 dicembre in rialzo dello 0,49% rispetto alla seduta precedente a quota 12,32 €.

Dopo avere evidenziato un pattern rialzista di inversione qualche mese fa, Bullish Abandoned Baby, le quotazioni sono partite al rialzo registrando una performance di circa il 15%. L’effetto positivo, però, adesso è già svanito nonostante la tendenza in corso sia ancora rialzista.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono state respinte dalla resistenza in area 13 € e adesso si trovano a contatto con il supporto chiave in area 12 €. Da quanto accadrà in corrispondenza di questi due livelli potrebbe dipendere il futuro in Borsa di Salvatore Ferragamo. Qualora si dovesse partire al rialzo lo scenario più probabile è quello mostrato in figura.