Sono queste le piante da esterno da mettere sui balconi ad ottobre e in autunno

In un momento di grave crisi economica, con le bollette della luce in aumento, abbiamo bisogno di qualche gioia. Anche le bollette del gas sono triplicate. Per non parlare della spesa settimanale, dove ormai spendere solo 50 euro è diventata un’utopia.

Servono distrazioni, quando siamo a casa, per non dover pensare sempre al budget familiare che non basta mai. Oltretutto, uscire fuori a divertirsi costa. Magari, viviamo in una città con più vita notturna in Italia, ma tutto ha un prezzo.

Prendersi cura delle piante è utile anche per il nostro benessere

Ecco, allora, che restare a casa, però, richiede qualcosa da fare. E prendersi cura delle piante che abbiamo nei nostri vasi ci rende sicuramente meno tristi. Perché dedicare attenzione a un fiore o una pianta che abbiamo in casa ci avvicina alla natura e migliora l’umore.

Altrettanto importante è chiedersi come far star bene le piante. E, da questo punto di vista, ci sono delle regole che andrebbero rispettate. Prima di tutto, acquistando delle piante che facciano al caso nostro. Se la pianta richiede molte cure e attenzione e noi siamo poco in casa o distratti, dovremmo pensarci bene. Non basta mettere la pianta sul balcone. Ognuna ha bisogno di una luce particolare, oltre che di una temperatura che le impedisca di soffrire. E non solo.

Cosa piantare in casa e sul balcone ad ottobre è importante saperlo

Ecco perché un vaso non andrebbe acquistato solo perché ci piacciono i suoi fiori. Occorre scegliere con cognizione di causa, informandoci su tutto quanto necessiti per poter stare bene anche sul nostro balcone. A partire dalla scelta delle piante che vengono consigliate in un dato mese dell’anno. O in una stagione. In modo da poter affermare con certezza che sono queste le piante da esterno da mettere sui balconi di casa nostra.

Che poi, con dei trucchi economici, possiamo far morire d’invidia la vicina di casa. Ad esempio, ora siamo vicini ad ottobre. Autunno è iniziato da qualche giorno e ci sono delle piante che più di altre si adattano a questo particolare periodo dell’anno. È importante, perciò, sapere cosa comprare. Anche perché l’elenco non è stringato e ci permette di poter scegliere arredando il balcone anche secondo i nostri gusti.

Sono queste le piante da esterno da mettere sui balconi ad ottobre e in autunno

Sicuramente, i ciclamini sono piante che dovrebbero trovare spazio, in autunno, sul balcone. Facciamo attenzione, però, quando la temperatura calerà troppo, perché il gelo è un loro nemico. Come resistere, poi, alle violette, che sono un emblema autunnale. Nel loro caso, oltretutto, non avremo nemmeno il problema di lasciarle al freddo.

Anche l’erica è un fiore che sta perfettamente sui balconi autunnali. E, come le violette, non teme il freddo dell’inverno. Ebbene sì, anche il cavolo ornamentale ha la sua dignità per approdare sui nostri balconi autunnali. E non ha bisogno di grandi cure. E se vogliamo sorprendere gli amici, pensiamo ad una pianta di peperoncino ornamentale, dai colori vivaci.

