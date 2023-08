Nuovi rialzi in arrivo per il prezzo del petrolio?-Fonte pixaby.com

Settimana scorsa ci eravamo lasciati con un interrogativo “Il petrolio è a un bivio: o accelera vero quota 100 $ o inverte al ribasso”. Dopo la settima settimana consecutiva al rialzo, un pattern del genere non si vedeva dal gennaio 2022, i dubbi non sono stati ancora risolti. A questo punto, quanto è probabile lo scenario che vede il petrolio salire fino a quota 100 $? Prima di procedere una nota statistica. Per trovare 8 settimane consecutive al rialzo bisogna tornare indietro di circa 20 anni. Si comprende, quindi, che ci stiamo avvicinando a livelli di prezzo abbastanza ostici.

Dal punto di vista della politica dei Paesi produttori le prospettive non sono delle migliori. Secondo un rapporto della International Energy Agency, qualora gli attuali obiettivi del blocco verranno mantenuti, le scorte di petrolio potrebbero ridursi di 2,2 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre del 2023 e di 1,2 milioni di barili al giorno nel quarto trimestre del 2023, con il rischio di far salire ancora i prezzi.

Quanto è probabile lo scenario che vede il petrolio salire fino a quota 100 $? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio ha chiuso la seduta del 11 agosto a quota 83,19 $, in rialzo dello 0,45% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo dello 0,45% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Su questo time frame l’importante resistenza in area 82,81 $ è stata rotta al rialzo confermando la forza dei rialzisti che potrebbero continuare il loro cammino secondo lo scenario mostrato in figura.

Un chiaro segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 82,81 $.

Time frame settimanale

Sono sette le settimane consecutive al rialzo per il petrolio. Era da circa 20 anni che non si vedeva un pattern del genere. Tuttavia, le quotazioni sono ancora alle prese con la resistenza in area 83,29 $. Il suo superamento potrebbe favorire lo scenario mostrato in figura. In caso contrario, potrebbe iniziare una nuova fase ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

L’affitto di casa ti spoglia lo stipendio mensile di un sacco di soldi? Valuta queste soluzioni per ritrovarti più denaro in tasca

Il ribasso dei mercati continua senza troppi problemi: fino a quale prezzo e data?