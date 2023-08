I supermercati utilizzano l’illuminazione per farci spendere tanti soldi: facciamo attenzione a carne e prodotti freschi

Quando entriamo in un supermercato siamo portati a comprare più prodotti di quanti ce ne siano nella lista che abbiamo compilato. Sembra assurdo eppure l’illuminazione dei negozi influenza la nostra capacità di scelta e guida i nostri desideri facendoci spendere un patrimonio.

Andiamo al supermercato con la lista della spesa sicuri di ciò che dobbiamo comprare e che serve in casa per la settimana. Poi usciamo e il carrello è pieno di prodotti che non avevamo previsto e di cui forse avremmo potuto fare meno. Perché succede questo? La risposta sta nell’illuminazione del supermercato. L’illuminazione dei negozi in generale è organizzata per fare in modo che i clienti siano incentivati a spendere. Veniamo attratti da alcuni punti, la merce sotto certe luci assume più fascino, una conformazione diversa. A dirlo sono alcuni studi che stabiliscono la possibilità di vendere maggiormente se l’illuminazione e sistemata in maniera intelligente.

Nei supermercati vengono adottate apparecchiature intelligenti LED con indice di resa cromatica molto alta. Migliorano l’aspetto della carne, dei formaggi e della frutta. Le carni per esempio con questa illuminazione sembrano più rosse, il colore è brillante, sembra fresca e di ottima qualità più di quanto lo sia realmente. I prodotti freschi sembrano più freschi perché queste lampade LED generano una luce fredda simile a quella solare.

Ogni negozio ha l’illuminazione diversificata

I supermercati utilizzano l’illuminazione per esaltare i colori e attrarre i consumatori a comprare di più. Lo scontrino va in ebollizione e il risparmio va a farsi benedire. La nostra mente mentre facciamo la spesa è portata dalle strategie di marketing a pensare che il cibo sia migliore di quanto lo è in realtà. Ne possiamo sentire il profumo e siamo portati a comprare più di quanto necessitiamo.

Il cibo è illuminato in questo modo appositamente. Deve essere valorizzato lo spazio espositivo e il prodotto e questa regola vale non solo per i supermercati. I centri commerciali hanno una loro illuminazione particolare, i negozi di abbigliamento, ogni attività commerciale ne ha una studiata ad hoc. Nei supermercati l’illuminazione era un problema e ci sono voluti anni di sperimentazione per arrivare a capire in che modo i prodotti freschi dovessero essere valorizzati. Per quello sono stati eliminati gli espositori metallici grigliati in cui erano impossibile sistemare delle luci. Se un prodotto è oscurato perde totalmente il suo valore.

I supermercati utilizzano l’illuminazione per aumentare le vendite

I settori più bui vengono valorizzati grazie a dei faretti incassati nella pavimentazione e il flusso di luce viene orientato verso i settori centrali e superiori. Per questo esistono scaffalature alte che non possiamo raggiungere, in quella posizione ben illuminata vengono sistemati prodotti da pubblicizzare anche se materialmente non possono essere messi nel carrello. Il colore del reparto ortofrutticolo in passato era neutro, ora le luci sono posizionate per valorizzare i diversi colori della frutta e della verdura.

Non solo. Anche i percorsi sono stabiliti a priori per fare in modo che i clienti rimangano più tempo dentro al supermercato. Perché questa strategia sia efficace l’illuminazione è fondamentale. Non deve stancare gli occhi e allo stesso tempo deve fare in modo che i marchi dei prodotti siano sempre sotto lo sguardo di chi fa la spesa. C’è tanto studio e applicazione dietro queste strategia e noi cadiamo nei tranelli senza poterci difenderci e non facciamo altro che spendere tutti i soldi che abbiamo nelle tasche.