Quanto è importante dormire 8 ore a notte e fare sport, i consigli di Megan Gale per tutte le età

Modella e attrice famosissima negli anni Novanta, l’australiana si mantiene in forma dormendo e facendo tanta attività fisica. Anche senza trucco è ancora bellissima e tra le più seguite nei social. Ecco i suoi consigli per stare bene.

I consigli di Megan Gale sono molto utili a prescindere dall’età che abbiamo. Sappiamo dagli studi scientifici che le ore di sonno notturno diminuiscono con l’aumentare degli anni. Si passa dalle 10 ore consigliate fino ai 17 anni alle 8 ore consigliate dai 26 anni fino ai 64. Gli anziani possono dormire anche 7 ore al giorno senza risentirne. È stato provato che dormire meno di 6 ore al giorno renda poco produttivi durante la giornata. La scala da seguire sarebbe dalle 6 alle 10 ore, il sonno che ci fa riposare alla perfezione andrebbe dalle 7 alle 9 ore.

E infatti Mega Gale prima di affrontare i suoi impegni dorme 8 ore al giorno e fa almeno 2 sport. Oggi ha 48 anni e anche senza trucco la sua bellezza lascia senza fiato. Lei ama fare surf e nuotare quindi fare yoga e meditare. Il suo segreto è abbinare attività sportive che siano divertenti e allenino il fisico ad altre più faticose ma utili anche per rilassarsi e abbandonare ansie e tensioni.

Stanchezza che parte dal cervello

Quanto è importante dormire 8 ore a notte? I medici dicono che dormire ogni notte per meno di 6 ore potrebbe portare un aumento dei rischi di malattie coronariche. I dati lo confermano. La regola delle 7 o 8 ore andrebbe bene per tutti. Stanchezza cronica e disturbi dell’attenzione sarebbero le conseguenze dei cosiddetti brevi dormitori. Chi dorme meno di 6 ore non da la possibilità al cervello di riaggiustare le sinapsi cioè le connessioni dei neuroni. Il cervello andrebbe in difficoltà coinvolgendo tutto l’organismo.

Dormire 8 ore a notte aiuterebbe la memoria sia a breve che a lungo termine. Se abbiamo molto lavoro da sbrigare perdere sonno è controproducente. Dopo aver dormito, le ore di lavoro potranno essere più intense e potremmo fare sforzi maggiori. Questo anche perché l’attività cardiaca che ha riposato è in grado di sostenerci e la pressione che è stata rallentata durante il sonno non aumenterebbe oltre le soglie considerate pericolose. Dormire 8 ore a notte darebbe equilibrio all’organismo tenendo lontane le patologie più frequenti come quelle cardiovascolari o il diabete.

Quanto è importante dormire 8 ore a notte e fare 2 attività sportive

Abbinare al sonno lo sport è uno dei segreti che ci rendono più forti a qualunque età. Fare 2 attività sportive, una allenante e una divertente, e dormire il giusto quantitativo di ore migliorerebbe la nostra salute. Se siamo appassionati di tennis possiamo giocare 2 o 3 volte a settimana allenandoci e divertendoci allo stesso tempo. Ma se abbiamo superato i 60 anni non trascuriamo la muscolatura. Poche ore alla settimana in sala pesi allontaneranno i pericoli di infortuni durante le nostre partite.

Yoga, pilates e nuoto sono attività che fanno molto bene al fisico e alla mente. Ma se vogliamo ottenere risultati duraturi è necessario affiancare queste attività alla sala pesi, alla bicicletta o alla ginnastica a corpo libero. Basta 1 ora al giorno di sport e 8 ore di sonno per recuperare energie e anche dopo i 60 anni il nostro stato di forma sarà invidiabile. Megan Gale lo ha provato personalmente, il suo stile vita continua a preservare la sua bellezza senza tempo. Basta solo un po’ di impegno.