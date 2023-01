Ecco quanto devi camminare dopo esserti abbuffato. Nemmeno un metro di meno

Dal 24 fino a ieri sera, è stato un susseguirsi di pranzi e cenoni che ci hanno fatto prendere peso. Anche perché abbiamo mangiato come se non ci fosse un domani, ma, poi, la bilancia non perdona. Niente paura, però. Ecco lo studio che ci dice quanti chilometri dobbiamo camminare per smaltire i chili di troppo.

L’ultimo, si spera, è stato ieri sera, durante il veglione che ha detto addio al 2022. Neanche fossimo dei condannati a morte, abbiamo fatto dei pasti o delle cene ingolfandoci di tutto e di più. E mandando all’aria tutti i nostri sacrifici fatti per raggiungere un peso forma il più vicino possibile a quello ideale.

Quanto ci svegliamo, il primo di gennaio, ci prende lo sconforto. Saliamo sulla bilancia ed ecco che la sentenza è mortale. I chili di troppo sono lì a farci pagare il conto delle tante mangiate. Anche se dovremmo imparare a pesarci nel momento giusto della giornata e non a caso.

Ecco cosa dice l’Istat a proposito dei chili di troppo degli italiani in questo periodo

Una volta che ci siamo pesati nel modo giusto, ma la bilancia ha sentenziato che siamo oltre il peso forma, cosa fare? Non dobbiamo perderci d’animo, ma, scarpette di ginnastica indossate, darci da fare per smaltire i chili di troppo. Considerando un aspetto non secondario: non siamo soli. Nel senso che l’Istat ha evidenziato come, in media, gli italiani ingrassino di almeno 3 chili durante le feste.

Magari, se il nostro peso è cresciuto meno di 3 chili, potremmo essere soddisfatti di noi, anche se non basta. Allora, ecco quanto devi camminare dopo esserti abbuffato. E senza barare, perché, altrimenti, sarò stata fatica sprecata. Un recente studio ha sentenziato, con precisione, quante ore camminare per bruciare calorie. E la risposta è, per certi versi, sorprendente.

Lo studio è ben preciso su quante ore dovremmo camminare per smaltire i tanti chili di troppo

Ci è venuta, di recente, in soccorso la British Dietetic Association che ha fatto un’indagine davvero interessante. Ebbene, si suppone che solo nel pranzo di Natale ognuno di noi ingurgiti il triplo delle calorie giornaliere, se donna, o il doppio, se uomo.

Arrivando, di conseguenza, alla fine delle vacanze natalizie, a veder crescere in misura preoccupante il peso sulla bilancia. Per fortuna, c’è un rimedio. Che non si fa dal divano, come, magari, qualcuno potrebbe sperare, ma bisogna mettersi le scarpe da podismo e uscire a camminare.

Ecco quanto devi camminare dopo esserti abbuffato e dovremo essere ligi alle indicazioni dello studio

Uno dei rimedi indicati dalla British Dietetic Association, infatti, è la camminata veloce. Il problema è capire per quanto farlo, in modo da avere dei risultati ottimali sulla bilancia. Secondo gli studiosi, la risposta è sorprendente. Per smaltire il pranzo natalizio, ovvero circa 6.000 calorie ingerite a persona, bisogna camminare e molto.

Nello specifico, una persona che pesa 84 chili dovrebbe camminare almeno 12 ore allo stesso ritmo, per riuscire a smaltire il tutto. In pratica, sono 80 chilometri che ci aspettano. Ovvio che nessuno riuscirebbe a fare questa camminata, di seguito, in un solo giorno. Non disperiamo, però. Potremmo pensare a delle valide alternative per buttare giù peso. Anche solo andare in bici o fare una corsetta potrebbero aiutarci in questo senso.