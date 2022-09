Quanto dovremmo correre per riuscire a perdere 1 kg di peso o dimagrire 5 kg

Aiuto, la bilancia ci sta dicendo che abbiamo preso peso velocemente in estate. Dopo tanti sforzi e diete dimagranti per superare la prova costume, siamo tornati al punto di partenza. Come nel gioco dell’oca, dove si viene ricacciati al via.

Un bel problema, perché ci obbliga a cercare abiti che snelliscano la pancia. E trovare soluzioni per come vestirsi per sembrare più magri. E per gli uomini, parte la caccia all’abbigliamento per uomo sovrappeso. Prima, però, di rifare il guardaroba e iniziare diete dimagranti e per perdere peso, possiamo pensare allo sport.

Tanti si danno alla corsa per far dimagrire pancia e fianchi

Ci sono degli sport, infatti, che possiamo iniziare adesso per scaricare lo stress e perdere peso. E, tra questi, vi è sicuramente la corsa. Nella convinzione di tanti, infatti, più per sentito dire che per averlo provato direttamente, la corsa è vista come la soluzione estrema. Si vuole perdere peso? Scarpe da ginnastica e fuori a correre. Chiedendo agli amici che già sono runner quanto dovremmo correre per riuscire a perdere 1 kg.

Basta vedere, in queste settimane, quanti improvvisati podisti riempiono, soprattutto nel fine settimana, marciapiedi e strade. Li si riconosce da tanti elementi. A partire dalle scarpe che, spesso, non sono quelle più adatte per andare a correre. Si prendono quelle che abbiamo in casa convinti che andranno ugualmente bene. Con il rischio di infiammare il piede.

Bisogna stare attenti a come iniziare a correre con o senza tabella

Anche dal tipo di passo riconosceremo un podista alle prime armi. La corsa agile ed efficace di un runner abituale è differente da quella con postura errata di un neofita. E se non curiamo bene lo stile, rischiamo di infortunarci o stancarci più facilmente. Per non parlare del materiale tecnico. Non è corretto mettere su una maglietta che abbiamo in casa e un paio di pantaloncini corti. Dobbiamo comprare, appunto, materiale tecnico per permettere la corretta sudorazione. Insomma, non improvvisiamo nulla.

Quanto dovremmo correre per riuscire a perdere 1 kg di peso o dimagrire 5 kg

Ovviamente, lo scopo principale è quello di consumare più calorie di quelle che abbiamo assunto. E lo possiamo fare in due modi. Attraverso una dieta adeguata e, ovviamente, facendo attività fisica, come la corsa. Però, non è sufficiente correre e basta per perdere 1, 3 o 5 kg di peso.

Non basta il quanto, ma è importante il come. Ogni allenamento finalizzato alla corsa per perdere peso va variato. Va benissimo incrementare, con giudizio, ogni settimana, il proprio allenamento aerobico di resistenza, con delle corse lente. Occorre anche fare delle prove anaerobiche, magari con qualche allenamento divertente pensato a questo scopo. Chiaramente, all’inizio, correre 30 minuti, un giorno sì e uno no, con costanza, per un mese o più, sicuramente porterà benefici sulla bilancia, anche fino a 3 o 5 kg. Sempre, però, con una corretta alimentazione e una vita sana.

