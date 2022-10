Quanto crescono le unghie in una settimana e i rischi se sono troppo lunghe

Le mani ed i piedi sono interessati da una produzione cornea dell’epidermide che è definita come unghia. Nell’uso della mano, inoltre, le unghie hanno un’importante precisione nella manipolazione. Esse permettono, per esempio, di afferrare e di gestire oggetti anche molto piccoli, come per esempio gli spilli.

Inoltre, rispetto a quelle dei piedi, negli esseri umani la crescita delle unghie delle mani è più rapida. Vediamo allora di approfondire gli aspetti legati alla crescita delle unghie, ed anche quali sono i potenziali rischi quando queste periodicamente non vengono tagliate.

Quanto crescono le unghie in una settimana e perché è meglio tagliarle periodicamente

Nel dettaglio, la crescita delle unghie può variare da un soggetto all’altro. Precisamente, ed in genere, da un minimo di due millimetri ad un massimo di cinque millimetri al mese. Di conseguenza, considerando il valore medio, le unghie crescono in sette giorni circa 0,8 mm.

Ecco, quindi, quanto crescono le unghie in una settimana. Mentre per quel che riguarda i rischi che sono legati ad unghie che sono troppo lunghe questi spaziano dall’igiene delle mani all’unghia incarnita. Passando per l’onicomicosi che è un’infezione che nella maggioranza dei casi interessa le unghie dei piedi.

Specie alle mani, quando le unghie sono troppo lunghe, prima di tutto queste tendono ad incurvarsi verso il basso, e poi tendono pure a formare una spirale. In più, le unghie che sono troppo lunghe inizieranno a diventare di colore giallo-bruno, e saranno a livello igienico un inevitabile veicolo di sporcizia.

Come avere sempre le mani ed i piedi sempre ben curati con questa soluzione preventiva

Per prevenire ogni tipo di problema, come quelli sopra indicati ed elencati, la migliore soluzione è quella di tagliare le unghie non solo delle mani, ma anche dei piedi, una volta a settimana. In questo modo non ci saranno mai problemi di alcun tipo sulle unghie che crescono troppo. Così come non ci saranno altrettanti problemi estetici di avere le mani poco curate.

Acqua tiepida e sapone delicato per eliminare polveri e microrganismi

Visto che le unghie, specie quando crescono troppo, sono veicolo di sporcizia, queste si possono lavare in modo tale da eliminare le polveri ed i microrganismi molto facilmente. Basterà infatti immergere per un paio di minuti le mani in una soluzione di acqua tiepida con sapone delicato. Strofiniamo delicatamente le unghie con le mani e procediamo con la rimozione della sporcizia aiutandoci con uno spazzolino a setole morbide.

