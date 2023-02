Case spaziose e confortevoli a meno di 28.000 euro in Italia? Non è un sogno, basta cercare qui

Acquistare una casa in Italia per molti è ancora un sogno irrealizzabile per i prezzi inaccessibili. Eppure, nonostante l’aumento dei prezzi, comprare una casa in Italia con un budget ridotto è ancora possibile. Basta saper cercare. Sorprendentemente, è possibile acquistare appartamenti di qualità anche con meno di 28.000 euro.

Non necessariamente occorre acquistare case a 1 euro per spendere poco, ma che spesso richiedono ingenti lavori di ristrutturazione. In Italia, esiste un vasto patrimonio immobiliare con una notevole variabilità di prezzo, anche per immobili di pari qualità. Ecco come trovare la casa dei sogni a un prezzo accessibile.

I problemi di chi acquista casa e come trovare una soluzione

In Italia, i prezzi delle case stanno continuando ad aumentare, nonostante i prezzi medi al metro quadro siano inferiori alla media europea. Purtroppo, anche il reddito medio italiano è più basso rispetto alla media europea. Questo fattore rappresenta un ostacolo per coloro che vogliono acquistare una casa e non dispongono di sufficienti fondi. Questo problema riguarda in particolare chi non ha un lavoro stabile e non ha ancora il capitale per acquistare una casa in contanti. Le banche raramente concedono un mutuo a chi non offre sufficienti garanzie.

Per queste persone, immobili a 70.000, 80.000 o peggio 100.000 euro, possono sembrare irraggiungibili. La soluzione potrebbe essere quella di cercare case con prezzi inferiori ai 50.000 euro. Anche se può sembrare difficile, l’Italia è piena di appartamenti anche belli e spaziosi che costano meno di questa cifra. Se 50.000 euro sono ancora troppi, comunque si possono trovare case spaziose e confortevoli a meno di 28.000 euro. L’importante è sapere dove cercare e accettare di fare dei compromessi, evitando di cercare un immobile di 50 metri quadrati nel centro della città o in quartieri di tendenza.

Case spaziose e confortevoli a meno di 28.000 euro, ecco dove trovarle

La differenza di prezzo delle case con caratteristiche simili dipende dalla zona geografica in cui si trovano. Ad esempio, una casa al Sud Italia costa meno rispetto a una al Nord. Nella stessa Regione, una casa situata in una grande città può costare fino a 5 volte di più rispetto a una in provincia.

Ad esempio, a Soresina, situata nel triangolo tra Piacenza, Brescia e Milano, è in vendita un bilocale di 60 metri quadrati al prezzo di 20.000 euro. L’appartamento è situato al sesto piano con ascensore, dispone di un terrazzino coperto e cantina. È subito abitabile. A Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria, è in vendita un 4 locali di 100 metri quadrati, in buone condizioni. L’immobile ha box e cantina e il prezzo è di 22.000 euro.

Ecco anche dove trovare case al mare con meno di 40.000 euro

Questi sono solamente due esempi, ma di case a meno di 28.000 euro in buone condizioni ve ne sono a migliaia. E per immobili con questi prezzi non sarà difficile ottenere un mutuo all’80%, pagando solo 6.000 o 7.000 euro di anticipo.

Anche chi cerca una seconda casa al mare non deve necessariamente spendere cifre allucinanti. Infatti non è difficile trovare soluzioni a un passo dalla costa anche a meno di 40.000 euro.