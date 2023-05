Pavimento del terrazzo brillante in 5 minuti con i segreti degli esperti per pulire cotto, gres e cemento

L’estate è alle porte e vuoi preparare il tuo terrazzo per sfruttare al meglio gli spazi esterni di casa? Allora devi conoscere assolutamente i trucchetti più efficaci, suggeriti dagli esperti, per pulire i pavimenti in cotto, gres e cemento e liberare facilmente le fughe tra le mattonelle. Scopriamoli insieme.

Possiamo far tornare come nuovo qualsiasi tipo di terrazzo, l’importante è mettere in pratica le tecniche di pulizia giuste per farlo risplendere in poche mosse. Di seguito, vedremo qualche piccolo consiglio pratico per pulire il terrazzo senza idropulitrice.

Klinker o cotto?

Prima di capire come avere il pavimento del terrazzo brillante in 5 minuti, bisogna analizzare il materiale di cui è composto. Innanzitutto, è necessario capire se stiamo parlando di piastrelle in cotto, oppure in klinker. I due materiali all’apparenza sono molto simili. Il cotto è il più gettonato per rivestire balconi e terrazzi ed è ottenuto per mezzo di un particolare trattamento di cottura dell’argilla. Il klinker è composto da una miscela di acqua, argille pregiate e feldspati (ovvero minerali). A questo, viene aggiunta una piccola percentuale di chamotte, argilla cotta e finemente macinata e filtrata.

Per i pavimenti in klinker, particolarmente sporchi, si consiglia di versare due cucchiai di bicarbonato di sodio in due litri d’acqua. Poi, mescolare e con il classico mocio pulire. Quando il pavimento è asciutto, risciacquare con dell’acqua calda.

Per pulire un pavimento in cotto, invece, consigliamo di mescolare 3 cucchiai di aceto bianco (ingrediente validissimo per molte altre pulizie domestiche) e un po’ di detergente neutro in un secchio di acqua tiepida. Per evitare di danneggiare o graffiare le mattonelle, usare un panno soffice o uno spazzolone con setole morbide.

Pavimento del terrazzo brillante: come pulire le mattonelle in cemento

Per questo tipo di pavimentazione, gli esperti consigliano: dell’acqua calda, una scopa sintetica, spazzola per pavimenti e candeggina. (Per quest’ultimo prodotto bisogna stare attenti, perché molti usano la candeggina ma pochi sanno come evitare danni alle superfici).

Con la scopa eliminare polvere e sporco. Poi, lavare con della semplice acqua fredda. Se sono presenti incrostazioni, macchie o muffa, diluire la candeggina con acqua e versarla sulle macchie. Lasciarla agire per 5 minuti e poi lavare con acqua bollente.

Pavimento in gres? Ecco il trucchetto migliore

Come il cotto, anche il gres è molto richiesto. Per pulire i pavimenti in gres si consiglia: acqua calda e una tazza di sapone di Marsiglia e due di aceto bianco. Spazzolare energicamente e poi sciacquare.