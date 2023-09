Quanto costa una Margherita da Sting nella sua pizzeria italiana? Ecco quanto si paga per le pizze e come le giudicano gli utenti su Internet

Sting, da anni, si è innamorato della Toscana, tanto da comprare una splendida villa del XVI dove andare a vivere. Producendo vino, prodotti dell’orto e aprendo, due anni fa, anche una pizzeria. Quanto costa mangiare da lui? Ecco cosa si spende.

Nel 2021, è stata inaugurata la Farm Shop Pizzeria di Sting e Trudie a Figline Valdarno. Come molti lettori sanno, Sting, più di 20 anni fa, si innamorò di una villa del XVI secolo, che si trova in una tenuta che comprende anche oliveti e vigneti. Facendone la sua casa per molti periodi dell’anno e dando lavoro a tante persone.

Da qui, per dire, escono i suoi vini della Tenuta Il Palagio 1530. Sempre qui, a mezzo chilometro dalla bellissima villa, in una casa colonica restaurata, è stato aperto il The farm Shop Il Palagio, dove si possono acquistare, oltre ai vini, anche l’olio e i prodotti che arrivano dalle sue coltivazioni. Ed è qui che, nel 2021, Sting e la moglie Trudie Styler hanno aperto la Farm Shop Pizzeria di Sting e Trudie che è anche un wine bar.

Quanto costa una Margherita da Sting nella sua pizzeria italiana? Non spaventatevi, perché i prezzi sono accessibili

Ovviamente, se si è un fan di Sting e dei The Police la visita è quasi d’obbligo. Anche se bisogna capire come si mangia nel locale aperto dal cantante. E, soprattutto, quanto costa una Margherita da Sting nella sua pizzeria italiana?

Perché, magari, abbiamo provato il ristorante stellato di chef Giorgio Locatelli, giudice di MasterChef, volando fino a Londra. Però, ci siamo fatti sfuggire la pizza di Sting, che è anche l’occasione per fare una gita in una bellissima località toscana.

Ecco i prezzi del menu della sua pizzeria. Si può mangiare anche altro, oltre alla pizza

Nella pizzeria, nata per il volere Trudie e Sting, col progetto di Paolo Arnetoli e la direzione di Claudia Van Zon, si paga questo. Prendiamo il menu estivo. La Toscanaccia, ovvero pomodoro toscano della Valdichiana, fior di latte, salsiccia toscana, olive nostraline e pecorino locale costa 12,50 euro

Per La pizza Regina Margherita con bufala di pomodoro, mozzarella di bufala e basilico vegetariano si pagano 9 euro. Per quelle gourmet, come l’Estate Bianca, ovvero fior di latte, prosciutto arrosto toscano, pomodorino giallo, stracciatella e limone, il prezzo è di 13,50 euro. E se i dolci costano 7 euro, per un calice di Roxanne pagherete 5 euro, di Message in a Bottle 5,50. Su Tripadvisor, i clienti hanno dato un giudizio di 4/5, quindi decisamente positivo.

