Come investe i soldi Sylvester Stallone, quanto ha guadagno con i suoi film e con gli immobili: la somma è esorbitante

Mettendo insieme i guadagni di tutti i suoi film si ottiene una cifra record. E non bastano crisi economiche e della cinematografia a fermarlo. Perché con le ultime pellicole è riuscito a incrementare i profitti a e far fruttare tutti gli investimenti. Ecco come ha fatto.

È famoso soprattutto per aver interpretato i ruoli di Rocky e Rambo che sono state saghe da record di incassi nei botteghini di tutto il Mondo. La popolarità l’ha sfruttata per i suoi investimenti ma anche per cominciare nuove carriere e approfondire le conoscenze in quelle in cui è più bravo.

Rocky ha guadagnato 225 milioni con un budget di 1 milione, il suo guadagno è stato minimo perché all’epoca il suo stipendio era di 23 mila dollari. Ma Stallone ha imparato la lezione. Rambo III gli ha portato 16 milioni di dollari mentre Rocky IV gli ha fruttato 12 milioni di dollari, gli stessi fatti con Over the Top. Quindi il suo budget si è assestato sui 20 milioni di dollari. La scelta fatta da Stallone come epserto degli investimenti è stata quella di partecipare alle produzioni dei film. Impiegare somme ragionevoli per guadagnare 3 o 4 volte tanto.

Cambio di strategia

Come investe i soldi Sylvester Stallone? Innanzitutto nella produzione delle pellicole che gira. Sa di essere un animale da botteghino, il suo nome porta gli spettatori nelle sale e lui ne approfitta giustamente. Con i 3 film dei Mercenari ha guadagnato 48 milioni di dollari, nel quarto capitolo della saga lui è protagonista e co-produttore. Significa che più biglietti si venderanno al cinema e maggiore sarà il suo guadagno. Il costo della pellicola è stato di 100 milioni di dollari. Per lui la sua partecipazione economica l’ha interpretata come rischio calcolato.

D’altronde il suo patrimonio creato attraverso gli stipendi dei tanti film a cui ha partecipato si aggirerebbe sui 400 milioni di dollari e qualche rischio se lo può permettere. Può anche permettersi qualche scivolone negli investimenti immobiliari. È chiaro che con tutti questi soldi sul conto anche le case diventano una fonte di reddito importante. Ma la sua favolosa villa a Beverly Park del valore di 110 milioni di dollari ha subito un nesso ribasso. La difficoltà nella vendita ha portato Stallone ad abbassare il prezzo di 25 milioni facendolo arrivare a 85. La casa è stata poi venduta alla cantante Adele per 58 milioni. Non tutte le ciambelle riescono con il buco, forse nell’immobiliare deve ancora migliorare.

Come investe i soldi Sylvester Stallone e quali sono le sue passioni artistiche

Sylvester Stallone è un vero appassionato d’arte. E questo è il suo terzo campo di investimenti. Dipinge lui stesso e quando era giovane vendeva le sue tele per 5 dollari per pagarsi lo scuolabus. Gli piaceva anche comprare tele a 2 dollari rivendendole a 5. Da qualche anno diverse sue esposizioni come quella di Hagen in Germania del 2021 permettono di commerciare anche con il suo lavoro di pittore. Il suo valore non è alto, le sue tele sono valutate dai 1.500 dollari fino a 3.500 dollari ma lui lo fa per passione.

Mentre è più determinato quando colleziona le opere. A Miami negli ultimi anni ha comperato opere di Francis Bacon, Claude Monet, Picasso, Ritcher e Kiefer. Le tiene nelle sue 2 ville, a Miami nella tenuta da 35 milioni di dollari e Hidden Hill poco vicino Los Angeles nella villa pagata 18,2 milioni di dollari. Sarà contenta la moglie che non era per niente felice di vivere a Beverly Park circondata da pacchiani dipinti su Rocky e Rambo. Decisamente un salto di qualità.