Come capire se una scarpa è veramente in pelle e non in finta pelle? Bastano questi 7 accorgimenti per non farsi fregare e risparmiare

A volte, quando andiamo a comprare le scarpe, soprattutto non in negozi di un certo livello, possiamo prendere delle fregature. Ovvero, ci rifilano e ci fanno pagare, come se fosse pelle, scarpe che, in realtà, non lo sono veramente. Come evitare di cadere nell’errore?

Le scarpe in pelle sono un simbolo di eleganza che impreziosisce l’outfit di chi le sfoggia. Sono perfette perché non solo ci danno quel tocco di classe in più, ma offrono anche diversi vantaggi. La naturalezza della pelle, infatti, permette anche ai nostri piedi di essere più freschi.

Nei periodi caldi o quando si devono tenere le scarpe per molte ore, non è male, insomma, poter indossare questo tipo di calzatura. Però, come capire se una scarpa è veramente in pelle? Che non è trascurabile, come problema, perché anche la stessa longevità di una scarpa in vera pelle è certamente superiore rispetto a quelle in finta pelle. A cambiare, ovviamente, è anche il prezzo e se dovessero venderci per vera pella, scarpe che non lo sono, scoprirlo dopo sarebbe una grossa fregatura. O vendere a un prezzo troppo basso, scarpe spacciate per vera pelle.

Come capire se una scarpa è veramente in pelle? Ci sono vari accorgimenti, per fortuna

Come riuscire, allora, a distinguere scarpe in vera pelle da quelle che non lo sono? Perché, magari, sappiamo quanto prenderemo con certezza, in pensione, ma non la differenza pelle vera e finta. Già la superficie delle scarpe è indicativa. Non fidatevi di quelle dove la vedete uniforme, priva di imperfezioni naturali. Le scarpe in pelle hanno piccoli pori. Le etichette, all’interno, sono rivelatrici dell’origine della pelle utilizzata. Se non fossero presenti, come minimo, dubitate.

Anche l’odore è importante e quelle che sono in pelle vera ne hanno uno particolare, naturale, che i materiali sintetici di quelle in finta pelle non possono replicare. Fondamentale è poi calzarle per vedere se la scarpa è troppo rigida o si adatta, con flessibilità, ai contorni del vostro piede.

Ecco altri trucchi per capire se è in finta pelle, oppure no

Anche il rivestimento è importante e se, all’interno, è in pelle, allora è un indicativo di qualità. Impariamo, poi, ad accarezzare la scarpa. Già toccando la superficie si ha l’esatta sensazione di morbidezza o rigidità.

Superfluo quasi aggiungere che scarpe di marca, di solito, sono sinonimo di autenticità e, soprattutto, di qualità. Tenendo, però, presente che, in alcuni casi, anche la qualità della vera pelle, cambia e potrebbe indurre all’errore. Insomma, c’è vera pelle e vera pelle.