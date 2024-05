Quanto costa una casa in montagna? Eccolo svelato

Per l’estate, ciascuno sceglierà di andare in vacanza in una meta diversa. C’è chi opterà per una città affacciata sul mare e chi invece se ne andrà in montagna. Sicuramente entrambe scelte lecite. Abbiamo già visto in quali regioni costa meno acquistare un immobile in prossimità del mare. A breve, per chi ha intenzione di andare in vacanza in una meta fissa, vedremo quanto costa una casa in montagna. Analizzeremo i prezzi di varie regioni italiane, specialmente di quelle più note per i turisti amanti di questi luoghi.

Quanto costa una casa in montagna? Ecco i prezzi in alcune regioni di Italia

Rispondiamo dunque a questa domanda. Prima di tutto, scriviamo della Lombardia. In questa regione tra le località di montagne più note è possibile trovare Teglio, in cui i prezzi per un immobile sono molto contenuti e vanno dagli 800 ai 1.500 euro al metro quadrato. Per chi ha intenzione di optare per case più economiche, i costi sono anche minori e vanno dai 600 ai 900 euro al metro quadrato.

Una casa presso Chiesa in Valmalenco costa dai 900 ai 2.500 euro al metro quadrato. I prezzi, dunque, sono leggermente più alti ma comunque abbordabili per molte famiglie italiane. Più alti i prezzi a Morbegno, dove una casa si paga dai 1.000 ai 2.300 euro al metro quadrato.

Piemonte

In quest’altra regione, invece, i prezzi vanno dagli 800 ai 2.700 euro al metro quadrato presso Oulx. Diversi, invece, quelli di un immobile a Bardonecchia, dove si va dai 1.500 ai 2.900 euro al metro quadrato.

Trentino Alto Adige

In quest’altra regione, altrettanto famosa per le sue montagne, i prezzi tendono ad essere notevolmente maggiori rispetto alle altre che abbiamo citato. Presso Campitello una casa si paga finanche 5.000 euro al metro quadrato.

Più economica la zona di Cavalese, dove si possono spendere anche ”solo” 2.700-2.900 euro. Tuttavia, sono prezzi comunque notevolmente superiori rispetto al resto delle regioni italiane. Tuttavia, ciò non deve sorprendere: stiamo parlando di una zona frequentatissima dagli amanti degli sci e della montagna in generale. Per tanti di loro, ogni anno il Trentino è una tappa fissa e per questo hanno anche scelto di acquistare una casa lì.

