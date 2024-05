Rialzo o ribasso dei mercati? Focus su alcune azioni

I mercati, dopo il ribasso di circa il 6% ad aprile, ora continuano a cercare un rimbalzo. A cosa porterà questo movimento? Al momento non si è ancora formato uno swing affidabile per dire che il ribasso sia archiviato. Per questo motivo, si attenderà la seduta di domani per trarre delle conclusioni. Rialzo o ribasso dei mercati? Ancora i nostri modelli rimangono indecisi anche se i nostri algoritmi previsionali fanno notare delle divergenze rialziste. A cosa porteranno? Piuttosto che affidarsi ad esse, riteniamo che sia meglio attendere sviluppi dai prezzi e concentratci sui livelli come indicato nell’ultimo paragrafo di questo articolo.

BCE e tassi

Il prossimo meeting della BCE si terrà a giugno. Frattanto, il governatore della Banca centrale belga, Pierre Wunsch, ha suggerito che la Banca centrale europea (BCE) potrebbe effettuare tagli dei tassi quest’anno. Ha sollevato però dubbi sulla precisione dei modelli di previsione dell’inflazione utilizzati dalla BCE per influenzare le decisioni di politica monetaria. Sebbene la BCE abbia promesso un taglio dei tassi il 6 giugno, Wunsch ha indicato che potrebbero essere necessarie ulteriori misure, considerando l’incertezza delle prospettive economiche e il rischio di una politica monetaria troppo restrittiva. Inoltre, ha criticato i modelli di previsione dell’inflazione della BCE, aggiungendo che potrebbero non essere affidabili durante periodi di volatilità economica, e ha sottolineato la necessità di rivalutare il loro ruolo nella definizione delle politiche monetarie.

Sell in may and go away

Più volte abbiamo scritto su queste pagine che il periodo ottobre/aprile ha portato a rendimenti migiliori rispetto agli altri mesi dell’anno. Inoltre, spesso, da metà maggio, sono iniziati ribassi che sono durati fino a giugno o addirittura settembre. Capiterà anche stavolta? Al momento è prematuro fare un’affermazione del genere. Notiamo soltanto, che i nostri mdoelli hanno segnalato uno swing rialzista a fine aprile per i mercati americani. Falso segnale? Purtroppo molte nostre domande al momento rimangono senza risposta e i mercati negli ultimi giorni stanno aiutando poco e non “mostrano chiarezza” sulle loro reali intenzioni.

Rialzo o ribasso dei mercati: i livelli da monitorare secondo i nostri algoritmi

La giornata di contrattazione del 8 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.588

Eurostoxx Future

4.994

Ftse Mib Future

33.955

S&P500

5.187,71.

Continua l’incertezza ma si è a un punto nodale a parer nostro. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli di prezzo:

Dax Future

18.429

Eurostoxx Future

4.992

Ftse Mib Future

34.595

S&P500

5.180.

Oggi si svolerà il CDA di Piaggio e queste azioni secondo i nostri modelli negli ultimi giorni hanno mostrato una forza relativa in aumento ed hanno recuperato lo stacco dividendo. Frattanto, le azioni Stellantis che dopo il capitombolo del 30 aprile avevano cercato il rimbalzo ora sembrerebbero dirette verso area 18,75/19. Attenzione però, i prezzi ieri si sono fermati sulla media mobile a 200 giorni e spesso questa ha fermato ribassi non solo di breve termine.

