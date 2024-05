Cosa vuole fare Wall Street? Attenzione al Bitcoin e a Walt Disney

I mercati americani negli ultimi giorni hanno lasciato dei gap aperti. Questi vuoti potrebbero essere colmati nei prossimi giorni. Spesso infatti capita così. Cosa vuole fare Wall Street? Lo capiremo probabilmente domani in chiusura di seduta. Non è ancora chiaro a parer nostro, al momento, il quadro grafico è incerto.

Focus su Walt Disney

Gli analisti di Barclays ritengono che il recente calo delle azioni di The Walt Disney Company (NYSE:DIS) sia eccessivo. Argomentano che le preoccupazioni riguardo alla crescita delle entrate dai parchi a tema siano sopravvalutate. Nonostante il prezzo delle azioni sia diminuito di oltre il 9% dopo la relazione trimestrale, dove Disney ha superato le previsioni sugli utili ma non sui ricavi, Barclays suggerisce che le proiezioni future della società tengano conto dell’ammortamento affrettato dell’anno precedente. Ciò potrebbe bilanciare le aspettative del consenso degli analisti prima dei risultati. Inoltre, Barclays nota che il servizio di streaming online Disney+ è diventato redditizio nel trimestre di marzo e che le entrate televisive in India sono state come previsto o migliori del previsto. L’istituto finanziario ritiene che il calo delle azioni sia in parte dovuto ad aspettative eccessivamente ottimistiche e che una ricalibrazione potrebbe portare a un tasso di crescita più sostenibile e a opportunità di aumento del valore futuro.

Ecco come la società viene valutata dal consenso degli analisti:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 30

Ultimo prezzo di chiusura 105,4 USD

Prezzo obiettivo medio 126 USD

Differenza / Target Medio +19,54%.

Studio del grafico

Da inizio anno le azioni hanno segnato il minimo a 90,10 e il massimo a 123,74. I prezzi negli ultimi giorni si sono fermati a ridosso della media mobile a 200 giorni. Da questi livelli i prezzi potrebbero anche ripartire al rialzo. Comunque, secono i nostri modelli, solo ritotni sopra 116,94 potrebbero far ripartire il rialzo.

Attenzione al Bitcoin dollaro

Dopo il tentaivo di rimbalzo della scorsa settimana,i prezzi ora sembrano indebolirsi. Solo ritorni sopra 65.501 potrebbero riportare il sereno.

Cosa vuole fare Wall Street? I livelli dei prezzi da monitorare secondo i nostri algoritmi

La giornata di contrattazione delll’8 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.884,26

Nasdaq C.

16.335,46

S&P500

5.187,71.

La tendenza di breve termine continua a rimanere ribassista ma si affollano le divergenze rialziste sui nostri oscillatori. Nuovi rialzi con chiusure settimanali superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

39.013,20

Nasdaq C.

16.539

S&P500

5.235.

Se ripartirà il rialzo questo potrebbe durare almeno fino al nostro prossimo setup annuale del 23 maggio. In questa data attendiamo uno swing rilevante. Vedremo cosa accadrà

