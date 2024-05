L’oroscopo che tutti conosciamo e usiamo non è il solo ad esistere. Infatti, c’è anche quello cinese, che spesso può fornire lumi a chi è alla ricerca di risposte e previsioni sul proprio futuro. Ad esempio, abbiamo visto che ci saranno alcuni segni cinesi che durante questa settimana avranno l’occasione di fare grandi guadagni. Come sempre, però, esiste anche il rovescio della medaglia e dunque a breve vedremo quelli che, invece, non saranno altrettanto fortunati e anzi potrebbero perdere soldi in questo periodo. Quindi, scopriamo quali sono.

Oroscopo nero per 2 segni zodiacali cinesi che saranno sfortunati negli investimenti

Il pianeta Giove, che porta abbondanza, non sarà in linea con due precisi segni zodiacali cinesi. Quali sono? Scopriamolo a breve. Prima di tutto, però, ricordiamo alcune importanti differenze tra l’oroscopo nostrano e quello cinese. Innanzitutto, quest’ultimo segue il calendario lunare e non quello solare come il nostro. Inoltre, assegna i segni zodiacali non in base al mese bensì all’anno di nascita. Infine, i nomi dei segni sono completamente diversi, così come i significati e i tratti della personalità che gli vengono attribuiti.

Il Drago

Dunque, oroscopo nero per 2 segni zodiacali cinesi, tra cui il Drago. In genere questo segno è molto fortunato e infatti secondo lo zodiaco cinese è il migliore sotto il quale nascere. Il problema è che quello corrente è l’anno del Drago.

Nell’oroscopo cinese, l’anno del proprio segno è il più sfortunato di tutti. Pertanto, non solo durante questa settimana ma fino al termine del 2024 (e precisamente fino al prossimo Capodanno cinese) sarebbe meglio evitare di investire grosse somme, di sposarsi o di acquistare casa. Per chi vale questo consiglio? Per tutti i nati negli anni 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 e 2012, che appartengono al segno del Drago.

Il Serpente

Anche questo segno non se la spasserà molto bene durante la settimana in corso. Infatti, la pazienza del Serpente sarà messa a dura prova da una serie di sfortune. Insomma, sembra proprio che le stelle non siano dalla sua parte. Pertanto, meglio evitare di investire somme troppo grosse e rimandare ogni affare alla settimana o al mese che verrà.

Si ricorda che a questo segno appartengono tutti i nati negli anni 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 e 2013.

