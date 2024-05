Hai delle vecchie schede telefoniche? Sappi che valgono una fortuna

Il mondo del collezionismo è davvero vastissimo. C’è chi colleziona vecchi vinili, chi monete antiche o che hanno avuto una tiratura limitata, macchine da scrivere e c’è persino chi ama raccogliere schede telefoniche. Di cosa stiamo parlando? Ricordiamo che un tempo, quando i telefoni cellulari non esistevano o comunque non erano così diffusi, per chiamare un caro lontano si utilizzavano le cabine telefoniche. Oggi, ormai, sono cadute in disuso. Un tempo, per usufruirne si utilizzavano delle schede telefoniche. È a quelle che ci stiamo riferendo. Se ne hai qualcuna conservata per puro caso o per ricordo, sappi che potresti avere un vero e proprio tesoro nel cassetto. Infatti, alcune persone sono disposte a pagare cifre folli per entrarne in possesso. Cerchiamo di capirne di più.

Hai delle vecchie schede telefoniche? Ecco quanto valgono

Ovviamente ricordiamo che ad avere un valore elevato sono le schede intonse. Difficilmente, infatti, ad un collezionista interesseranno quelle usate o danneggiate. Le carte gialle e azzurre degli anni ’70-’80 possono però valere finanche 500 euro. Se usate, invece, il loro valore si ferma a circa 400 euro. Esistono, inoltre, alcune schede telefoniche Panini dedicate ai calciatori e che possono essere vendute a circa 250 euro l’una.

Quali valgono più di tutte

Hai delle vecchie schede telefoniche? Ebbene, questo è il loro valore. Ce ne sono altre, però, che possono essere vendute a prezzi persino più elevati. Ci riferiamo a quelle del 1990 che sono dedicate alle Pagine Gialle.

Per entrarne in possesso, un collezionista può arrivare a pagare finanche 2.500 euro. Altre schede telefoniche che valgono più delle altre sono quelle che promuovono i prodotti Italel. Nello specifico, la serie da quattro schedine si vende a circa 1.000 euro. L’importante, però, è che siano tutte nuove.

Insomma, degli oggetti che un tempo erano insignificanti con il tempo hanno assunto un grande valore. Non è raro che ciò si verifichi nel mondo del collezionismo ed è quanto è accaduto anche nel caso di vecchi vinili o monete, specialmente per le lire.

