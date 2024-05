2 lire rare che valgono più di 100 euro ciascuna, quali sono e come riconoscerle

Molte persone amano collezionare vecchie monete. Le lire, ad esempio, vengono raccolte da migliaia di appassionati del Bel Paese, che sono alla ricerca degli esemplari più rari. I requisiti? Un ottimo, anzi, un eccellente stato di conservazione. Infatti, i collezionisti sono disposti a pagare a peso d’oro soltanto le lire fior di conio e cioè quelle praticamente intonse. Un requisito che le rende ancora più rare. Alcuni esemplari sono rarissimi e trovarli fior di conio è ancora più difficile. Vediamo dunque 2 lire rare che valgono più di 100 euro ciascuna. Se qualcuno se le ritrovasse in un cassetto, sarebbe davanti ad un piccolo tesoro da far valutare e rivendere al miglior offerente.

2 lire rare che valgono più di 100 euro ciascuna: la 10 Lire Pegaso del 1946

La prima di cui tratteremo è la 10 Lire Pegaso del 1946. Come riconoscerla? Dalla presenza di un cavallo alato da una parte, per l’appunto Pegaso, e di un ramoscello d’ulivo dall’altro. Il suo valore può arrivare persino a più di 400 euro.

Come già abbiamo specificato, è però importante assicurarsi che sia fior di conio. Vediamo adesso un’altra lira dall’elevato valore.

5 Lire Uva del 1946

Questa lira è stata coniata nello stesso anno dell’altra che abbiamo già citato e cioè nel 1946, poco dopo il termine della Seconda Guerra Mondiale. Da una parte c’è rappresentato un grappolo d’uva e dall’altra una donna intenta ad impugnare una fiaccola.

Oltre ad essere fior di conio, la 5 Lire Uva rara deve essere realizzata in Italma, una particolare lega metallica. Altrimenti, non si tratta della versione più rara di questa moneta, che è appunto quella che i collezionisti cercano. Il suo valore può ammontare persino a 1.200 euro. In questo caso, è difficile riconoscerla. Infatti, una persona inesperta difficilmente può capire di quale lega sia composta una moneta. Proprio per questo, se si pensa di essere in possesso di una 5 Lire Uva del 1946 è sempre meglio portarla da un esperto per farla valutare.

