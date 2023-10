Quanto costa rifarsi il décolleté, aumentarlo o miglioralo 

Rifarsi il décolleté è un desiderio di molte donne. Ma quali sono gli interventi più richiesti e soprattutto quanto costa un intervento per aumentare aumentarlo o per ridurlo?

Il décolleté è una parte del corpo femminile che ha una grande importanza sia dal punto di vista estetico che psicologico. Molte donne, infatti, non sono soddisfatte della forma, del volume o della posizionee vorrebbero migliorarle con un intervento di chirurgia estetica. Rifarsi il décolleté è diventata una scelta sempre più diffusa tra le donne di tutte le età, dalle ragazze giovani alle donne in età avanzata. Spesso una operazione di miglioramento è vista come una possibilità di aumentare l’autostima, la femminilità e il benessere personale.

Quali sono gli interventi più richiesti

Gli interventi più richiesti sono la mastoplastica additiva, la mastoplastica riduttiva e la mastopessi. La mastoplastica additiva consiste nell’inserimento di protesi per aumentare il volume, correggere eventuali asimmetrie. Questa operazione serve anche a ripristinare la pienezza della mammella dopo una gravidanza o un dimagrimento.

La mastoplastica riduttiva, invece, serve a ridurre il volume eccessivamente grande e pesante. L’eccessivo volume può causare problemi posturali, dolori alla schiena e al collo, difficoltà a praticare sport e disagio psicologico.

La mastopessi, il lifting, è l’intervento che solleva e rassoda il décolleté cadente e svuotato, eliminando la pelle in eccesso e rimodellando la ghiandola mammaria. Questo intervento può essere associato o meno all’inserimento di protesi mammarie, a seconda del caso.

Quanto costa rifarsi il décolleté con una mastoplastica

Il costo di una mastoplastica dipende da diversi fattori, come la tecnica chirurgica utilizzata e il tipo e la qualità delle protesi. Ovviamente incide anche la complessità dell’intervento, la durata dell’operazione, il tipo di anestesia, il ricovero ospedaliero e le spese mediche post-operatorie. In generale, si può dire che il costo medio di una mastoplastica additiva si aggira tra i 4.000 euro e 10.000 euro. Il costo di una mastoplastica riduttiva è sensibilmente più ridotto, e quello di una mastopessi tra i 5.000 euro e gli 8.000 euro.

Prima di decidere occorre ponderare bene questa scelta

Conoscere quanto costa rifarsi il décolleté è solo il primo passo per capire se vale veramente la pena affrontare l’operazione. Questa può migliorare notevolmente l’aspetto fisico e la qualità della vita delle donne che ne sentono il bisogno. Tuttavia, prima di sottoporsi a questo tipo di intervento, è importante informarsi bene sui rischi e le complicanze possibili. Inoltre occorre scegliere un chirurgo plastico qualificato e affidabile e soprattutto avere aspettative realistiche sul risultato finale.