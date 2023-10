Come cucinare i tortelli ripieni di patate e pancetta spendendo meno di 20 euro

Come preparare e cucinare i tortelli in modo gustoso-Foto da pexels.com

Primi piatti da sempre protagonisti della cucina italiana. Questo arriva dall’Emilia Romagna.

I primi piatti italiani sono, sicuramente, tra i più famosi e apprezzati anche all’estero. Molto famosa la cucina regionale, dalla carbonara ai tortellini passando per il riso. Oggi ci si concentrerà su uno dei piatti più famosi della cucina regionale italiana, i tortelli tipici dell’Emilia-Romagna. Regione regina dei piatti a base di pasta fresca. Si tratta dei tortelli di pasta fresca con un ripieno a base di pancetta, patate e ricotta. Per condire si potrá utilizzare il burro ma anche il classico olio extravergine d’oliva.

Come cucinare i tortelli ripieni di patate e pancetta

Prima di iniziare a preparare questi tortelli bisognerà, innanzitutto, lavare le patate rimuovendo eventuali residui di terra. Prendere le patate e sistemarle in una pentola con dell’acqua fredda, portare il tutto ad ebollizione, salare e far cuocere per mezz’ora. Una volta pronte, le patate andranno sbucciate. Nel frattempo prendere la pancetta da fare scaldare in una pentola antiaderente insieme ad uno spicchio di aglio e rosmarino lasciando rosolare la pancetta per qualche minuto. Nel frattempo schiacciare le patate con una forchetta o aiutandosi con uno schiaccia patate. Aggiungere al composto la ricotta, il parmigiano e la pancetta terminando la preparazione con un pizzico di sale.

In seguito utilizzando la pasta sfoglia preparare i tortelli. Dopo aver spennellato con l’uovo la pasta sfoglia riempirla con il ripieno di patate, pancetta e ricotta. Da ultimo richiudere i tortelli e fare bollire l’acqua in cui andranno fatti cuocere. Scolare i tortelli al dente e condirli con burro e salvia. Questi tortelli potranno essere preparati anche in maniera diversa senza utilizzare il ripieno a base di pancetta e patate. Al posto della pancetta si potrà utilizzare lo speck e si potranno anche omettere le patate, certamente questo porterà alla creazione di una ricetta differente. Una volta pronto servire in tavola e gustare. Un piatto tutto da provare ma quanto ci costerà preparare questo piatto davvero?

Quando costa

Gli ingredienti semplici che compongono questo piatto lo renderanno anche poco costoso e davvero semplice da preparare. Per prima cosa acquistare le patate che costeranno circa 1,50 – 2 euro al kg. La pancetta potrà essere acquistata in vaschetta già suddivisa a cubetti al supermercato a circa 2,50 per confezione. Per la pasta sfoglia abbiamo due opzioni, da un lato potremmo realizzarla in casa mentre dall’altra sarà possibile acquistarla confezionata al supermercato. Sicuramente una ricetta che ci farà spendere meno di 20 euro. Ecco come cucinare i tortelli ripieni di patate e pancetta.

Lettura consigliata

Ecco quanto costa scegliere questa isola vicino a Napoli per le vacanze invernali