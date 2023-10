Nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà: ora con la Social Card oltre alla spesa alimentare potrai anche fare il pieno all’auto  

Con l’incremento previsto della Social Card, arriva per tante famiglie un ulteriore regalo. Oltre all’acquisto di beni alimentari, si potrà scegliere tra due importanti spese per ogni nucleo familiare. Ecco di cosa si tratta.

La crisi economica e l’aumento dei prezzi continuano a mettere in difficoltà numerose famiglie che con enormi sacrifici stentano ad arrivare alla fine del mese. Riuscire infatti a coprire tutte le spese necessarie per l’andamento familiare soprattutto se in famiglia è soltanto uno a lavorare è davvero molto complicato. Per questo il Governo ha messo in campo diversi aiuti e sostegni per le famiglie con redditi bassi. Appena qualche settimana fa, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto-Legge che introduce diverse e importanti misure. Si tratta in particolare di misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere d’acquisto e per la tutela del risparmio.

Ecco i nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà compresa la riduzione delle bollette

Con il Decreto-Legge sono state prorogate fino al 31 dicembre, diverse misure a favore delle famiglie numerose o con redditi bassi. In particolare, continua la riduzione delle bollette d’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari con ISEE fino a 15.000. Nonché a favore delle famiglie con 4 figli e un ISEE fino a 30.000 euro o con componenti in condizioni gravi di salute. Sono stati poi previsti l’azzeramento degli oneri relativi al gas naturale. Nonché la riduzione dell’IVA al 5% per le somministrazioni di metano utilizzato per la combustione per usi civili e industriali e per il teleriscaldamento. Ma anche per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano. Inoltre il beneficio di riduzione delle bollette di gas e luce viene integrato con un ulteriore importante Bonus. In particolare con un contributo straordinario alle spese di riscaldamento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023.

Da ora in poi con la Carta solidale potrai anche fare carburante per la tua auto o acquistare abbonamenti per il trasporto pubblico

Tra i nuovi aiuti per le famiglie in difficoltà, è prevista l’stensione dell’utilizzo della social card o Carta solidale. Questa è stata prevista a favore delle famiglie con reddito fino a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Si tratta di un contributo economico per nucleo familiare d’importo complessivo di euro 382,50, erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, prepagata e ricaricabile. Col Decreto-Legge n.131/23, il Governo ha disposto l’estensione dei beni acquistabili con la carta comprendendo anche i carburanti. Nonché, in alternativa, gli abbonamenti per il trasporto pubblico locale. A tal fine il Governo ha incrementato le risorse destinate alla Social Card di 100 milioni di euro. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, sarà stabilito l’ammontare del beneficio aggiuntivo per il singolo nucleo. Pertanto non resta che attendere la fine del mese di ottobre.