Per guadagnare addominali e sedere da urlo, ecco l’allenamento segreto di Melissa Satta

Melissa Satta è una showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana con cittadinanza statunitense. Finalmente è stato scoperto l’allenamento che segue per mantenere il fisico perfetto.

Fare attività fisica è importante per il corpo e per la mente, oltre che a mantenere un corpo tonico e bello da guardare. Il benessere fisico e psicologico aiuta a stare bene con sé stessi e con gli altri, oltre a favorire la professione e il successo nella vita. Si possono avere tutti i soldi del mondo, ma se non si ha la salute non servono. Guardiamo come i vip si mantengono in forma. Gli esercizi delle star sono stati studiati da bravi personal trainer e quindi potrebbero funzionare anche per noi. Copiamo i loro esercizi.

I benefici dell’attività fisica

L’attività fisica apporta numerosi benefici al corpo e alla mente. Aiuta al miglioramento della circolazione sanguigna e dell’ossigenazione dei tessuti. Aiuta nella prevenzione di malattie cardiovascolari, metaboliche e osteoarticolari e potrebbe rafforzare il sistema immunitario.

Inoltre l’attività fisica potrebbe avere benefici anche per la mente, favorendo la riduzione dello stress e dell’ansia. Guadagnare in benessere e forma fisica aumenta l’autostima e l’umore. Inoltre fare attività fisica potrebbe essere un ottimo metodo per stimolare anche la creatività.

Chi è Melissa Satta

Seguire l’esempio di Melissa Satta può essere un modo per seguire un allenamento efficace per mantenersi in forma. Ovviamente, prima di iniziare qualsiasi attività fisica è bene consultare il proprio medico e seguire le sue indicazioni. Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio 1986 da genitori italiani del sassarese, che si trovavano per lavoro negli Stati Uniti.

Durante il liceo ha praticato sport come il karate, a livello agonistico, diventando cintura marrone e ha anche giocato a calcio con una squadra femminile. Nel 2004, dopo aver conseguito il diploma, si trasferisce a Milano per iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Qui lavora come modella, testimonial e showgirl per diversi programmi televisivi. Dal 2005 al 2008 è stata velina per Striscia la Notizia.

Per guadagnare addominali e sedere da urlo copiamo Melissa Satta

Melissa Satta ha un fisico perfetto, frutto di una dieta equilibrata e di un allenamento costante. La showgirl segue un programma di esercizi personalizzato dal suo personal trainer, che prevede cardio, tonificazione e stretching. Tra le sue attività preferite ci sono il pilates e yoga. Melissa Satta si allena almeno tre volte a settimana, alternando sessioni di intensità diverse. Il suo obiettivo è mantenere la forma fisica e la salute, senza rinunciare al piacere del cibo e della vita.

La sua routine di allenamento comprende un riscaldamento di 10 minuti con corsa o bicicletta. Poi segue l’attività cardio di 20 minuti o salto alla corda. Per la tonificazione svolge 20 minuti di circuit training con pesi leggeri, elastici e fitball. Infine termina con 10 minuti di esercizi di allungamento muscolare. In un video mostra gli esercizi da svolgere per allenare bene l’addome. Un minuto di hollow body crunches, uno di sit-ups, uno di deadbugs, uno di dinamic side plank e, infine, un altro di plank classico.

Come recuperare velocemente la forma con l’arrivo dell’estate e la prova costume

Seguire i segreti delle star per mantenersi in forma potrebbe essere una efficace soluzione per avere un corpo da fare invidiare. Inoltre ci può aiutare a raggiungere velocemente un fisico da urlo da sfoggiare in spiaggia. Per guadagnare addominali e sedere da urlo, spesso però non basta l’attività fisica ma serve anche una corretta alimentazione. E allora per ottenere una buona forma fisica facilmente e perdere i chili in eccesso, una soluzione più di altre potrebbe funzionare alla grande.