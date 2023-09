Quanto costa mangiare nel più grande ristorante a buffet del Mondo, un paradiso poco lontano dall’Italia 

Si conclude l’estate dei grandi rincari, durante la quale tra prezzi gonfiati dall’inflazione e furbi trucchetti di alcuni gestori, il conto dei ristoranti è stato vissuto da molti come un’autentica mazzata. Non bisogna far pesare la colpa dei costi eccessivi solo sui ristoratori. Molti clienti si dicono disposti a spendere un prezzo rincarato, se questo garantisce un più dignitoso stipendio per i lavoratori e non una forma di sfruttamento della liquidità circolante. Tutti allora si chiedono quale sia il costo giusto per mangiare.

Nella divertente comparazione dei prezzi, sorprende conoscere la formula di un ristorante francese divenuto celebre in tutto il Mondo. Si trova a Narbonne, nel sud della Francia, a poche ore dal confine con l’Italia. Si chiama “Les graind buffets” ed è un vero e proprio paradiso per i cultori della varietà e della quantità. Ma quanto costa mangiare nel più grande ristorante a buffet del Mondo? Non di certo un patrimonio.

Investire in un ricordo indelebile ed un’esperienza unica

Il menù, come si può immaginare, è fisso. Si paga all’ingresso la cifra di 52,90 €. Ma quello che sorprende è l’incredibile meraviglia che un cliente del “Les graind Buffets” si trova d’innanzi. Oltre 1.000 tipologie di formaggi da tutto il Mondo, prosciutti delle migliori qualità italiane e spagnole, torri di crostacei ed altri frutti di mare, una pantagruelica selezione di carni (anche tagli di valore) e del classico foie grase, un infinito assortimento di dolci dell’alta pasticceria francese.

Un indimenticabile selezione, che lo ha reso protagonista del Guinness dei Primati per essere il più grande buffet esistente. Le tavole sono imbandite in uno stile barocco elegante senza essere pacchiano, illuminato da gioiosi lampadari. In sintesi, si potrebbe immaginare di spendere un patrimonio per quella che è senza dubbio un’esperienza che nessuno dimenticherà mai. Ma come è possibile spendere una cifra tutto sommato ragionevole per una qualità tanto elevata, in mezzo a tante insidie e fregature enogastronomiche che costano cifre folli?

Il personale impegnato è composto da ben 180 unità, ma i posti a sedere sono circa 600, e sempre occupati. Insomma, per essere un investimento, è stato veramente faraonico. Evidentemente però la grande attrattiva del locale rende possibile una politica dei prezzi che potremmo definire accomodante. In fin dei conti, come insegna l’esperienza delle formule all you can eat di sushi presente in Italia, difficilmente per una cena spendiamo meno di 30 €. La differenza, però, è l’ambiente elegante, i saloni decorati, le materie prime eccelse e l’incredibile varietà degli ingredienti.

Si potrebbe pensare che i vini abbiano una sorta di particolare ricarico, in modo da consentire maggiori introiti in vista delle spese di gestione. Ecco invece la sorpresa: la garanzia è quella del prezzo applicato dal produttore. Oltretutto i bambini fino a 6 anni possono entrare gratuitamente, quelli fino a 10 anni mangiano a metà prezzo. Anche senza trovarsi in un periodo di boom economico delle nostre finanze, possiamo vivere un’esperienza indimenticabile.

