Quanto costano i profumi di Celine Dion e quali sono le fragranze con il prezzo più alto

Celine Dion è la cantante più ricca del mondo. Purtroppo, però, se potesse, regalerebbe tutta la sua immensa fortuna economica per guarire da una malattia non curabile, che ha iniziato a tormentarla da quasi due anni, la sindrome della persona rigida.

Una vita piena di successi, ma con molti dolori. Questa potrebbe essere la sintesi estrema dei 55 anni della cantante canadese. Una delle voci più belle di tutta la storia della musica che ha attraversato momenti di dolori indicibili, uno dei quali, purtroppo, quello che sta vivendo dall’ottobre 2021.

In quel periodo, infatti, cominciò a soffrire di spasmi muscolari che le impedirono di esibirsi. Annullò diverse date dei suoi tour, fino al verdetto atroce, dopo mesi terribili da vivere, tra un’analisi e l’altra, per cercare di capire la causa dei suoi problemi.

Nel dicembre dell’anno scorso la diagnosi della malattia neurologica rara che l’ha colpita. Un altro duro colpo da affrontare, dopo il doloroso 2016, quando, in pochi giorni, perse dapprima il marito e poi il fratello, deceduti a causa del cancro.

Una star dal patrimonio infinito

Pur potendo contare su un patrimonio di oltre 200 milioni di euro, costruito con una grandissima carriera musicale e con investimenti assai azzeccati, Celine Dion va ormai verso l’abbandono delle scene. La sua salute non le consente più di esibirsi.

Purtroppo, delle fake news di cattivo gusto, l’hanno data per morta in alcune circostanze. Fortunatamente si sono tutte rivelate tali, ma di certo il suo stato di salute non è ottimale, nonostante le numerose cure a cui si sta sottoponendo.

Quanto costano i profumi di Celine Dion e dove comprarli

Uno dei suoi investimenti più azzeccati è stato quello del 2003, quando mise in commercio una linea chiamata Celine Dion Parfums. In circa 20 anni di attività, ha incassato qualcosa come 850 milioni di euro dalle vendite al dettaglio.

Il suo nome ha attirato milioni di donne che le hanno voluto dare fiducia anche in ambito diverso, quello della cosmesi. Oggi, il profumo Signature, la fragranza lanciata nel 2011, costa 92 euro su Amazon ed è un floreale muschiato che ha riscosso moltissimo successo.

Costa di meno il Dion Chic, con una fragranza sul floreale acquatico, dove spiccano le note di testa di cocomero ed erbe. Un flacone da 30 ml si può comprare con meno di 80 euro.

Il più pregiato e, di conseguenza, quello con il prezzo più alto è il Belong. Un profumo vicino a festeggiare i 20 anni, che costa 200 euro, le cui note di testa sono ananas, bacche rosse e bergamotto, unite alle note di cuore in cui prevalgono peonie e orchidee. Se si vuole risparmiare, si possono cercare questi profumi su Ebay, dove vengono venduti, come nuovi, a cifre decisamente inferiori.

Ecco, dunque, quanto costano i profumi di Celine Dion, la cantante canadese che ha fatto sognare intere generazioni con la sua incredibile voce, che oggi sta lottando con tutte le sue forze per cercare di combattere una malattia incurabile.