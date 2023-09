Il ritorno di Nettuno porterà pioggia di opportunità e denaro la prossima settimana a questi segni zodiacali

Non esiste una via unica per ottenere denaro. Neppure tra le persone ricche della storia del Mondo c’è mai stata somiglianza di carattere: alcuni sono avidi risparmiatori, altri generosi visionari. Ci sono però delle inclinazioni naturali verso l’efficiente impiego delle risorse, la precisione, ed il desiderio di migliorare che sembrano accomunare molti di loro. Infine, alcuni diventano ricchi per un colpo di fortuna, oppure per aver creduto nelle proprie idee. Secondo l’oroscopo, alcuni segni sono più inclini di altri ad imboccare, in determinati periodi, la giusta direzione.

Gli equilibri planetari sembrano insomma muoversi per portare periodi di afflusso o deflusso delle nostre risorse, proprio come un fiume che si trova nelle stagioni in piena ed in magra: a settembre il ritorno di Nettuno porterà pioggia di opportunità e denaro ad alcuni di noi. Infatti il piccolo e lontano pianeta blu sarà visibile all’orizzonte dal 19 settembre, un evento imperdibile.

Prendere al volo

Tra gli eletti sembra esserci lo Scorpione. Un segno che investe tante energie per elaborare la scelta giusta. Gli affari hanno bisogno del giusto tempo per essere di successo, ma la stagione potrebbe essere propizia per questo. Venere che emerge nell’aurora la mattina e Giove in Ariete creano un quadro di rimandi favorevole. Con giudizio ed amore, infatti, i semi piantati nel campo portano alla fine dolci frutti. È questo il messaggio di speranza per lo Scorpione, che si ritrova dotato della fortunata condizione di saper sfruttare in forma magistrale dell’attimo. Per gli artisti è il momento di dare avvio all’opera maestra. Per gli imprenditori magari è tempo per avviare un progetto.

I figli del segno del Toro sono notoriamente prudenti risparmiatori. Il loro segno di appartenenza trasmette loro senso di ammirazione per il lavoro sofferto, e comprensione per i sacrifici. Per molti sta arrivando la recessione, assieme alle strette creditizie delle banche centrali ed all’aumento dei tassi. Per loro, invece, potrebbe essere il momento giusto per passare all’azione. Se diminuisce l’inflazione ed i costi si riducono, i tempi potrebbero essere buoni per compiere un investimento. Ma attenzione a non farsi prendere dai facili entusiasmi, perché Nettuno sull’orizzonte è un monito incerto.

Se il pane costa tanto, i Gemelli mangeranno dei croissant; non per capriccio o per errore, ma perché la loro personale ribellione contro il mondo è godere della felicità. Se i piaceri semplici sono l’ultimo rifugio delle menti complicate, loro ne sono la perfetta rappresentazione. Essere ottimisti è una loro scelta, e nel mese dell’equinozio che chiude l’estate aperta dal proprio segno protettore, loro sono pieni di iniziativa. Questo nell’inverno può portare iniziative e crescita economica, aumenti di stipendi e colpi di fortuna. Cuore allegro, il ciel l’aiuta. E spesso il portafogli vede tanti euro in entrata.

