Quanto costa mangiare al ristorante Piazza Duomo dello Chef Enrico Crippa? Si trova ad Alba uno dei ristoranti italiani da record

Hai mai mangiato in un ristorante stellato? Senza dubbio il Piazza Duomo di Enrico Crippa merita il viaggio fino ad Alba, in Piemonte. Questo ristorante, situato in una location favolosa, vanta ben 3 stelle assegnate dalla celebre guida Michelin. Vuoi sapere quanto costa mangiare qui?

L’Italia è il Paese delle eccellenze culinarie: immagina che, attualmente, nel nostro Paese sono ben 385 i ristoranti stellati. A superare il nostro primato ci sono soltanto la Francia e il Giappone.

D’altronde tutto il Mondo conosce l’Italia per la sua buona cucina e i prodotti tipici d’élite. La guida Michelin è una pubblicazione dedicata al turismo e alla gastronomia che, annualmente, assegna delle stelle ai ristoranti in base a criteri di qualità.

Oggi vogliamo portarti in uno tra i 12 ristoranti che nel 2023 possiedono ben 3 stelle Michelin: il Piazza Duomo di Alba. Capitanato dallo Chef Enrico Crippa, questo ristorante è uno tra i migliori d’Italia e mangiare qui è una vera e propria esperienza. Continuando a leggere ti sveleremo tutte le curiosità e quanto costa concedersi una cena gourmet.

Quanto costa mangiare al ristorante Piazza Duomo ad Alba? La cifra ti lascerà a bocca aperta

Situato nella piazza centrale di Alba, cuore pulsante delle Langhe, il ristorante di Enrico Crippa ti accoglie in una location stupenda. Il personale di sala ti guiderà attraverso sale dalle pareti color pastello e deliziosi affreschi.

L’esperienza culinaria di Crippa si snoda attraverso 2 menù degustazione: uno legato al territorio e l’altro dedicato al viaggio. La cucina dello chef è creativa e alla continua ricerca di innovazione, figlia dei suoi numerosi viaggi ed esperienze. L’allievo di Gualtiero Marchesi è ad oggi uno tra gli chef più stimati al Mondo.

Al Piazza Duomo potrai gustare prelibatezze che vedono come protagonisti alcuni capisaldi della cucina del territorio come il bollito, la Fassona, tartufo e nocciole.

Il menù Barolo costa 500 euro a persona, mentre il menù Viaggio comprende 8 portate al prezzo di 290 euro. Inoltre, per vivere un’esperienza a 360 gradi, si possono scegliere diversi abbinamenti con i vini che costano da 190 a 580 euro.

Perché scegliere il ristorante Piazza Duomo e come raggiungerlo

Abbiamo svelato quanto costa mangiare al ristorante Piazza Duomo. In un luogo in cui anche una semplice insalata sembra un dipinto, il costo è senza dubbio elevato. Tuttavia, i prezzi risultano in linea con quelli degli altri ristoranti tristellati.

Mangiare in questo ristorante è un vero e proprio viaggio attraverso colori, profumi e sapori della terra e del mondo vegetale. Lo Chef Crippa e la sua brigata ti stupiranno con piatti che sembrano delle opere d’arte, caratterizzati da grande equilibrio e ricercatezza.

Se vuoi provare i menù, potrai prenotare un tavolo al numero 0173366167. Potrai raggiungere la location senza problemi, poiché si trova nella piazza centrale di Alba, in Piazza Risorgimento n. 4.

