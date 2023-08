I 3 migliori vini d’Italia sotto i 15 euro per la guida Gambero Rosso: grande qualità e fanno risparmiare

pÈ stata definita l’estate dei rincari. Se ne saranno resi conto in molti, sia i turisti che quanti rimangono in città a lottare con gli aumenti dei generi alimentari, dei beni e dei servizi. Fondamentale diventa razionalizzare il carrello.

Per essere più precisi, gli aumenti proposti dai venditori di bevande alcoliche da aperitivo, per il Codacons, sono stati di circa l’11,5 %. Mentre per i rivenditori di vino, di circa il 5,5%. Per la birra, addirittura, l’aumento sarebbe del 15,5% rispetto all’anno precedente. Per questo assume ancora più importanza la finalità della guida Bere Bene del Gambero Rosso, che è andata a caccia dei prodotti ritenuti migliori in tutta Italia perché dotati di ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Ecco, secondo loro, la lista: questi i 3 migliori vini d’Italia sotto i 15 euro nell’anno dei grandi rincari.

Un bianco, un rosso ed un rosato

Acquisisce sempre più appassionati e mercato il rosato in Italia, nonostante per anni si sia registrato un ingiustificato interesse da parte di molti. Eccellere in cucina con questo prodotto è semplice, vista la vasta gamma di abbinamenti che possono proporsi. Con il Cerasuolo d’Abruzzo 2021 Cingilia, secondo la guida, fare centro sarà ancora più facile. Ottenuto da vitigno Montepulciano, emerge il ricco aroma di ciliegia ed una gradevolissima mineralità. Da abbinare tanto con il pesce, quanto per il pollame, passando dai ricchi aperitivi.

Il segreto del bianco vincitore è la procedura di macerazione con successiva fermentazione in acciaio e, infine, il riposo in bottiglia per 4 mesi: si tratta del Riviera Ligure di Ponente Pigato Ma René dell’annata 2021 di Bio Vio. Un prodotto che viene dunque dall’entroterra di Albenga. Si tratta di un vino giovane, come avviene normalmente per i bianchi, ma dal carattere marcato: in particolare, emergono le erbe aromatiche, ed i sentori di cedro e mandorla. Una dolce sinfonia che, almeno alla data di pubblicazione dell’indagine Bere Bene, riusciva a mantenersi al di sotto dei 15 euro.

Nessun pesticida ed un limitatissimo ricorso ai solfiti: è la filosofia che ha ispirato il vino rosso vincitore per il 2023 per il rapporto qualità prezzo. Viene dalla Sicilia, ed è un Frappato del 2021 della casa Biscaris, ed appartenente ad un’associazione di produttori di molti Paesi che preserva metodi di produzione rispettosi del territorio (ad esempio utilizzando lieviti indigeni). Il rosso è piacevole, ma intenso, seppure dal tenore alcolico non eccessivo. Dopo aromi di lampone e di violetta, il finale è piacevole e persistente. I terreni argillosi e calcarei su cui nasce imprimono un marchio inconfondibile, che sarà molto apprezzato alla beva.

