Quanto costa la rinoplastica per il naso a patata e come puoi ridurre la punta con il trucco

Se hai il naso a patata e questo tratto di te stessa non ti piace, può interessarti sapere il costo di un intervento chirurgico per correggerlo. In alternativa, ecco anche alcuni consigli per ridurne le dimensioni grazie al make-up.

Quando un naso è detto “a patata”, significa che la sua punta è particolarmente larga e tonda. Il dorso è nella norma, mentre le narici risultano molto ampie. Hai il naso a patata? Questa caratteristica può regalare al tuo viso un aspetto simpatico. Ma, forse, può non piacerti. Sino ad arrivare a percepirlo come un difetto fisico che non ti fa sentire bene con te stessa. Se un naso irregolare ti fa soffrire così tanto fino a minare la tua autostima, è lecito che tu faccia qualcosa. Come pensare a un intervento chirurgico che, finalmente, risolva il tuo problema per sempre. E ti faccia sentire bella e sicura di te, quando ti guardi allo specchio. Ma quanto può costare, in questo caso, intervenire chirurgicamente? Scoprilo subito.

Quanto costa la rinoplastica per il naso a patata

Come detto, il naso a patata presenta una punta irregolare e un dorso nella norma. In questo caso, quindi, chirurgicamente si dovrà intervenire sulle strutture cartilaginee con un intervento in anestesia locale. Il costo può aggirarsi tra i 3.000 e i 3.500 €. Ecco quanto costa la rinoplastica per il naso a patata. I costi comprendono una visita specialistica prima dell’intervento, l’onorario dell’equipe medica, del chirurgo e dell’anestesista. Insieme a sala operatoria, personale infermieristico, medicazioni e successive visite di controllo.

La durata dell’intervento è di 20 minuti circa e i risultati sono visibili nell’immediato. Dopo l’operazione è consigliabile rimanere a riposo tenendo la testa sollevata. Dopo 4 giorni si potranno riprendere le attività quotidiane, evitando quelle che comportano fatica. Si dovranno inoltre evitare bagni turchi e saune. Il recupero completo post operatorio è di circa 3 settimane.

Correggere il difetto con il make-up e la tecnica del contouring

Se non te la senti ancora di affrontare un intervento chirurgico, puoi trovare un momentaneo conforto nel make-up. Nel caso della correzione del naso a patata, puoi puntare sulla tecnica del contouring. Grazie a un gioco di luci, ombre e contrasti creati con cosmetici di qualità, puoi vedere la punta del tuo naso magicamente ridotta quando ti guardi allo specchio. Ti serviranno un correttore di due toni più chiaro della tua pelle e un correttore scuro.

Con quello chiaro dovrai evidenziare il centro del naso, tracciando una linea in verticale partendo dalle sopracciglia fino alla punta a patata. Con quello scuro traccerai due linee sui lati del naso. Sfumerai tutto con un pennello e aggiungerai del correttore chiaro sfumato sulla fronte e sulle guance. Per un effetto ottico, la punta del tuo naso apparirà più sottile.