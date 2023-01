Quanto durano e qual è il costo delle extension ciglia? Ecco il prezzo per un effetto naturale

Se hai le ciglia corte e non molto voluminose, può interessarti saperne più sul discorso relativo alle extension per questa parte del viso. Ecco quanto può durare la loro applicazione e quanto costa farla fare.

Se lo sguardo per te è importante e lo consideri un punto focale del tuo viso, potresti desiderare di più dalle tue ciglia. Se non sei soddisfatta dell’effetto del mascara e hai maggiori pretese, può essere di tuo interesse un discorso inerente le extension ciglia. Ma di cosa si tratta e in cosa consiste il trattamento? E’ durevole e, soprattutto, quanto costa? Ecco tutte le risposte alle tue domande in proposito.

Di cosa stiamo parlando

Il trattamento estetico per allungare le ciglia prevede l’applicazione di una singola extension per ogni ciglio oculare. Ciò avviene tramite una colla cosmetica e con l’ausilio di una pinzetta. Un’estetista professionista applicherà le ciglia ai tuoi occhi mentre li terrai chiusi. Le tue ciglia verranno così allungate e acquisteranno, al contempo, maggiore volume. Non sarà quindi più indispensabile per te truccarle utilizzando il mascara. Potrai vedere il risultato dopo una seduta professionale della durata di 2 ore circa.

Quanto durano e qual è il costo delle extension ciglia

Dopo l’applicazione, l’effetto ciglia lunghe e folte sarà garantito per 3 settimane. Dopo questo tempo, sarà necessario sottoporsi a ritocchi o, eventualmente, a una nuova applicazione. Questo perché le ciglia cadranno naturalmente, seguendo la caduta di quelle naturali. Ma quanto può costare sottoporsi a tutto ciò? Possiamo parlare di costi variabili su base qualitativa dei materiali adoperati. In via indicativa, possiamo stimare un costo di prima applicazione tra le 150 e le 200 € fino a salire alle 300 € in caso effetto naturale. I ritocchi costano invece tra le 60 e le 100 €. Ecco quanto durano e qual è il costo delle extension ciglia. Ma devi temere controindicazioni se scegli questo trattamento?

Esistono controindicazioni?

L’applicazione di extension per le ciglia può avere delle controindicazioni? Possiamo dire che, innanzitutto, se opti per questa scelta devi prima tenere in considerazione lo stato delle tue ciglia. Che devono essere in salute. Devi anche considerare il fatto di essere eventualmente soggetta ad allergie a prodotti sintetici. Quindi valutare bene un’applicazione, più costosa, effettuata con ciglia in materiali naturali e non sintetici. Se scegli le extension naturali spendi di più ma puoi essere sicura di evitare di incorrere in allergie, prurito o irritazioni agli occhi.