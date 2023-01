Il 27 gennaio in tutto il Mondo si celebra la Giornata della Memoria. Questa celebrazione è stata istituita il 1 novembre dell’anno 2005 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il 27 gennaio coincide con il giorno in cui l’Armata Rossa liberò il campo di concentramento di Auschwitz. Questa giornata nasce per commemorare le tante vittime dell’olocausto. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali sono i libri da leggere per non dimenticare questo orrore.

I libri su Auschwitz

Tra i libri in cui nel titolo ritroviamo il nome Auschwitz ne ricordiamo alcuni.

Noi bambine di Auschwitz, è la storia di una famiglia deportata nei campi di concentramento. Una storia di un orrore raccontato attraverso gli occhi di due bambine. Le sorelle Tatiana e Adra Bucci, di soli 6 e 4 anni. In particolare nel libro troviamo la testimonianza di ciò che accade dopo la liberazione. Il tatuatore di Auschwitz è la storia di Lale, rinchiuso nel campo di concentramento, che si innamora di Gita, un’altra deportata. I due si aggrappano disperatamente alla vita con la speranza di realizzare in futuro il loro sogno d’amore.

La libraia di Auschwitz racconta la vera storia di Dita, deportata con la sua famiglia nel campo di concentramento. La tredicenne accetta di custodire alcuni libri contrabbandati dai prigionieri. I libri diventano una speranza per sopravvivere. Infine il Maestro di Auschwitz, la storia del prigioniero Alex Ehren. In questo drammatico frangente, Alex decide di dare lezioni ai bambini raccolti nel Blocco 31. Il libro è basato sulla vera storia di Otto B Kraus.

Giornata della Memoria, ecco quali libri leggere per non dimenticare

Tra le pubblicazioni più recenti troviamo Le gemelle di Aushwitz. Edito nel 2022, il libro è la storia vera di due sorelle deportate a soli dieci anni ad Auschwitz e miracolosamente sopravvissute allo sterminio. Ma di ultimissima uscita nel 2023 c’è Se esiste un perdono di Fabiano Massimi. Il libro racconta la storia vera di Nicholas Winton, che nel 1938 tenta un’eroica impresa. Winton infatti tenterà di allestire treni diretti nel Regno Unito per mettere in salvo i bambini. Infine, edito sempre nell’anno 2023, c’è Dio ci vuole felici. La drammatica testimonianza di Hetty Hillesum.

Deportata nel campo di sterminio di Auschwitz è una giovane vittima dell’olocausto. Questa donna è riuscita a far arrivare a noi la sua drammatica testimonianza attraverso i suoi quaderni. Queste e tante altre letture sono preziose per tenere viva la memoria. Per non dimenticare le vittime dell’olocausto.